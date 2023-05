A házigazdák végig vezetve, magabiztosan győztek, a mérkőzésnek mindössze egyetlen kérdése volt, a remekül támadó és védekező vendéglátók elérik a száz pontot, vagy sem. Sikerült, a párharcban 1-0-ra vezetnek.

A koronázóvárosiak trénere, Alejandro Zubillaga érthetően elégedetten értékelte a látottakat. A spanyol szakvezető szerint a zsinórban aratott tizenkét diadal nem a véletlen műve.

- Nagyon örülünk a sikernek, bár akadtak ezúttal is hibáink, összességében nagyon jól játszottunk, természetesen elégedett vagyok a teljesítményünkkel. A legfontosabb a győzelem volt, amit meg is szereztünk. Az elmúlt három hónapban nyújtott teljesítményünk nem a véletlen műve, a klubnál mindenki a maximumot nyújtja a sikerért, csapatként érjük az eredményeket. A párharcban 1-0-ra vezetünk, ez biztató, ugyanilyen céltudatosan fókuszáltan kell folytatnunk a szombati, körmendi, majd a keddi, hazai találkozón is. Az Egis nem adja fel, ez nyilvánvaló, nehéz csaták várnak ránk. Meg kell őriznünk a motivációnkat, akkor sikeresen kerülhetünk ki a párharcból. A zsinórban aratott tizenkét győzelem önmagáért beszél, de nem szabad elszállnunk, ugyanilyen alázattal kell folytatnunk a bajnokságot.

Kocsis Tamás, a vendégek vezetőedzője érthetően nem volt boldog a lefújás után, mindössze a Körmendről érkezett drukkereket dicsérte.

- Ők valóban mindent megtettek, a lefújásig buzdítottak bennünket. Gratulálunk az Albának, gyakorlatilag tökéletesen játszottak, támadásban és védekezésben is fölénk nőttek. A vereség benne van, ki lehet kapni, nem így. Nálunk csak a drukkereink érdemelnek említést, nem lehetünk elég hálásak nekik, hogy sokan eljöttek és jelentős hátrányban is támogattak bennünket. Az első meccs nem sikerült, 1-0 az Albának, természetesen nem adjuk fel. Egy ilyen vereségből nem könnyű felállni, de mindent meg fogunk tenni, hogy hazai pályán javítsunk. Koncentráltnak kell lennünk, leginkább ebben kell javulnunk. Fel kell fognunk, hogy ez már az elődöntő, ahol a hibákat a rivális azonnal megbünteti.

Somogyi Ádám, a fehérváriak válogatott irányítója nagyszerű teljesítményt nyújtott, 18/6 ponttal jelentkezett. Nem volt véletlen, hogy Zubillaga vezetőedző őt vitte magával a mérkőzést követő sajtótájékoztatóra.

- Nagyon jól játszottunk, egységesek voltunk, ismét csapatként funkcionáltunk, mindenki kivette a részét a sikerből. Követtük az edző által elképzelt és felvázolt taktikát, nagy intenzitással kosárlabdáztunk végig. A földön kell maradnunk, pontosan tudjuk, szombaton sokkal keményebb, pokoli hangulatú meccs vár ránk idegenben.

A legutóbbi, Szolnok elleni negyeddöntő hőse, a körmendi pontgyáros, Durázi Krisztofer szintén 18/6 pontot szorgoskodott össze az összecsapáson. De ezzel sem tudták szorossá tenni a szerda esti összecsapást.

- Nem játszottunk jól, ezt mindenki láthatta, amiket edzésen megbeszéltünk, részletesen készültünk az elmúlt egy hétben, abból semmit sem valósítottunk meg. Ki kell elemeznünk a történteket, arra készülünk, hogy hazai pályán javítunk. Mindent meg fogunk tenni a siker érdekében. Jövő kedden úgy szeretnénk idejönni, hogy megpróbáljuk megfordítani a párharcot.