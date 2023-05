A szerda esti, fehérvári összecsapáson végig vezetve, magabiztosan győztek a hazaiak, minden negyedet megnyertek, végül megérdemelten diadalmaskodtak 105-73-ra (29-26, 23-12, 26-15, 27-20). A játék minden elemében jobbak voltak, nem véletlenül mondta a lefújás után az Egis trénere, Kocsis Tamás, hogy idegenben ki lehet kapni – főleg a rájátszásban -, de nem így. Csapatából leginkább a koncentrációt hiányolta, mindössze lelkes drukkereiket dicsérte, őket viszont nagyon, a piros-feketébe öltözött szimpatizánsok végig bíztatták kedvenceiket. A fiatal tréner azt persze azonnal hozzátette, még semmi sem dőlt el, szombaton természetesen javítani szeretnének, majd jövő kedden pedig úgy érkezni Fehérvárra, hogy előzőleg nyílttá tették az elődöntős párharcot.

Az albásoknál legutóbb akadtak nagyszerű teljesítmények bőven, DeCosey 20/3, Vojvoda 19, Somogyi 18, Diong 14, Pongó 13/3, Philmore 10 pontot számlált, de a többiek is mindannyian hozzátettek a remek eredményhez. Az utolsó percekben már a fiataloknak szavazott bizalmat Alejandro Zubillaga vezetőedző, a klub saját nevelésű játékosai is őrizték a korábban megszerzett magabiztos előnyt. A vendégeknél mindössze az ötödik, szolnoki negyeddöntő hőse, Durázi Krisztofer emelkedett ki, 18/6 ponttal, a többiek tíz alatt maradtak, jócskán valós tudásuk alatt teljesítettek. A Fejér vármegyeiek célja egyértelmű, nyerni a szombaton, 18 órakor kezdődő találkozón is, ezzel 2-0-ra alakítani a pároscsatát.

A kék-fehérek válogatott irányítója, Somogyi Ádám a hétközi derbin nagyszerű teljesítményt nyújtott, bizakodó a hétvégi mérkőzést illetően is.

- Szerdán is egységesek voltunk, ismét csapatként teljesítettünk, mindenki kivette a részét a sikerből. Követtük az edző által elképzelt taktikát, nagy intenzitással és odafigyeléssel kosárlabdáztunk végig. A párharcot nagyszerűen kezdtük, 1-0-ra vezetünk, azonban földön kell maradnunk, tisztában vagyunk azzal, hogy szombaton sokkal keményebb, pokoli hangulatú meccs vár ránk. A körmendi csarnokot nem véletlenül tartják katlannak, a házigazdák mindent megtesznek majd a sikerért. Jó csapatuk van, amit bizonyítottak legutóbb is, pályahátrányból győzték le a Szolnokot a negyeddöntőben. Ezzel együtt is bízom a sikerünkben, ugyanis nagyon jó formában vagyunk.