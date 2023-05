Ahogy a fehérváriak, a vasiak is megadták a módját a bajnoki döntő mindegyik felvonásának, megint volt lézershow, füstgép, Himnusz élőben, ezúttal is Danics Dóra előadásában, majd a helyiek rázendítettek a megszokott melódiára: „Mindenki szombathelyi!” Ami majdnem igaz is volt, leszámítva azt a 130 fehérvári drukkert, akik elővételben megvehették jegyeiket, valamint a játékosok hozzátartozói is helyet foglaltak a vendégeknek fenntartott tribünön. Ahogy a pénteki, fehérvári meccsen, ezúttal is jelen volt a szövetség vezérkara, Báder Márton, a nemrégiben megválasztott elnök vezetésével. A hétvége első napján az Arconic-Alba hatalmas csatában kivívott, 72-69-es sikerével elodázta a bajnokavatást, de már nem volt tovább, mindenki tudta, vasárnap kiosztják az aranyakat és az ezüstöket az Aréna Savariában.

Ford közeli duplájával indult a meccs, mivel falutoltak ellene, dobhatott még egyet, azonban azt elhibázta, Kovács hármasa viszont a hálóban landolt. Vezettek a vendégek, főként DeCosey volt elemében, aztán Somogyi jeleskedett, előbb duplával, majd triplával, azonban minden volt válasz hazai oldalról, a sárga-feketéknél Cowels szerzett két kosarat, egyet távolról, egyet közelebbről, szűken vezettek a vendéglátók, 12-11. Nem változott a menetrend, pontra pont volt a válasz, Cowels újabb triplájával kicsit meglépett a Falco, négy egységgel (17-13), Keller Ákos kétszer köszönt be a palánk alól, Perl pedig betörésekkel operált sikerrel, a vendégek nem igazán találták a ritmust, bár Somogyi és DeCosey gyűjtögette a pontokat. Vezetőedzőjük, Alejandro Zubillaga időt kért, az első negyed zárása előtt három perccel, nem segített, tovább nőtt a hazai előny Barac jóvoltából, 24-16. Zubillaga cserélt is, Somogyi és DeCosey leült, érkezett Pongó Marcell és Takács Milán, a különbség tízre hízott, sőt, még többre, Perl betörése zárta az első negyedet, 30-18 állt a táblán, ami nem nézett ki jól, fehérvári szempontból. Jött Szabó is, Ford helyett, azonnal kétpontossal nyitott, a lelkes fehérváriak űzték kedvenceiket, Vojvoda büntetők nyomán megszerezte első pontjait, tízen belülre látogattak a kék-fehérek. Pongó túldobta Tibyt, azonban gyűrűt nem talált, három és fél percen át nem esett kosár, aztán Tiby betalált messziről. Nem lelte a ritmust a vendég, Vojvodát DeCosey váltotta, Szabó helyett Philmore tért vissza, hétre érkezett a Fehérvár, a hazai szakvezető, Milos Konakov időt kért, 33-26. Kovács trojkája visszaállította a korábbi, kerek különbséget, a hazaiak által nem szeretett – tavaly nyáron a vasiakat hagyta el az Fejér vármegyeiek kedvéért - Somogyi azonnal reagált kintről. Állandósult a tízpontos differencia, peregtek a percek, de nem jött közelebb a vendég. Perl volt elemében, hol szerencsés, hol bravúros kosarat szerzett, vezérletével meglódult a házigazda, Somogyi büntetőivel próbálta tartani a lépest a Fehérvár. Jobbak voltak a nyugatiak, Somogyi két, a támadóidő lejárt miatt vaktában elengedett hármasa gyengére sikeredett, de Pongó sem talált be kintről. A hazaiak is hibáztak, de lényegesen kevesebbet, uralták a találkozót, félidőben 51-36-ra vezettek.

Az eredményhirdetéshez készülődnek a csapatok a bajnoki finálét követően, Szombathelyen

Fotó: Horog László/FMH

Tiby kosarával még messzebb jutottak, harcolt, de nem tudott közelíteni a Fehérvár. A harmadik mérkőzésen megsérülő, emiatt a pénteki derbit kihagyó szerb irányító, Stefan Pot is pályára lépett. Amikor nem volt a parketten, szobabringázott a hazai palánk mögött - hogy izmait óvja -, jókedvűen nézte az eseményeket. A húszperces szünet után visszatért a parkettre, triplával, Tibi is hozzátett egy duplát, közel húszra hízott a differencia, 60-42. Nem adták fel a vendégek, Philmore hármast dobott, Vojvoda kettest, de tízen belülre nem tudott férkőzni az Alba. Cowels és Perl ezúttal is magabiztos volt, fél óra után 69-55 állt a táblán. Amikor közelebb lopózott volna a vendég, Perl beköszönt, a hazai drukkerek jelentős része már elkönyvelte az aranyérmet. Nem voltak nyitott kérdések, az utóbbi négy esztendő bajnok ezúttal is egyértelműsítette, a legfényesebb medál ezúttal is marad a nyugati határszélen. Vojvoda bravúros duplája – Keller Ákos mellett szerezte – után a center előzékenyen, azonnal felsegítette a padlóról válogatott társát, mivel az albások nem tudtak elmozdulni a közte 15-ről, a házigazdák hívei az utolsó öt percben állva ünnepelték kedvenceiket. A mindent eldöntő, ötödik, vasárnap esti összecsapást magabiztosan - az első néhány percet leszámítva - végig vezetve, megérdemelten nyerte a Falco, 84-68-ra. A határszéli egylet ezúttal is joggal aranyérmes, de a végül második helyre befutó fehérváriak is minden dicséretet megérdemelnek. A tavalyi bronz után idén ezüst következett, a fehérvári drukkerek várják a hasonló előrelépést, egy év múlva is.

JEGYZŐKÖNYV

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-Arconic-Alba Fehérvár 84-68 (30-18, 21-18, 18-19, 15-13)

Döntő, 5. mérkőzés, Szombathely, Aréna Savaria, 3200 néző, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Földházi Tamás Péter, Benczur Tamás (Hartyáni Zsolt)

Szombathely: Pot 3/3, Kovács 8/6, Cowels 22/12, Tiby 11/3, Keller Á. 6, csere: Perl 21, Sövegjártó 4, Barac 9, Krivacevic -. Vezetőedző: Milos Konakov

Alba Fehérvár: Pongó Martin 7, Somogyi 15/9, DeCosey 10, Ford 4, Philmore 20/6, csere: Vojvoda 10, Takács Milán -, Szabó 2. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga