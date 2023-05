Szerdán és szombaton nem volt mese, pazar játékkal győztek a kék-fehérek, a Gáz utcában 105-73-ra, Körmenden 90-66-ra diadalmaskodtak, ráadásul úgy, hogy a vasi piros-feketék végig futottak az eredmény után. A Fejér vármegyeiek kedden este óhajtották lezárni a párharcot, a korábbiak tükrében ezúttal is favoritnak számítottak. A vendégek legvérmesebb szurkolói – akik a két, vesztes meccsen is végig éltették a kedvenceket - közül ezúttal is sokan eljöttek, de a múlt szerdai összecsapással ellentétben nem töltötték meg szektorukat, hangban most nem múlták felül a házigazdákat. Ismét célba ért a felhívás, fehérbe öltözött a csarnok, DeCosey ziccerével indult a derbi, mindkét oldalon elrontott dobások következtek, Ford a sarokból betalált, 5-0. A tavaly nyáron klubot váltó, a koronázóvárosiakat elhagyó center, Omenaka zsákolt, a túloldalon Pongó duplája hullt a gyűrűbe. Megindult a Körmend, Ferencz hármasával, Doktor büntetőivel és Mitchell ziccerével átvették a vezetést (7-9), azonnal reagált a házigazda, Somogyi két triplájával, az irányító maradt is a pályán, következett a menetrendszerű csere, Vojvoda jött a padról, Pongó helyére. Mitchell trojkájával már a látogatóknál volt az előny, igaz, nem sokáig, szűken a hazaiak vezettek, azonban a határszéliek rendre egalizáltak. Edwards hármasával fordult a kocka (18-21), Ford és a frissen beállt Takács Milán is triplával jelentkezett, ezt tette újfent Edwards is, a dudaszó előtt, tíz perc elteltével 24-24-re álltak a felek. A Philmore helyett parkettre lépő Diong megszerezte elő pontjait, Edwards nagy csatát vívott Vojvodával, Diong a folytatásban is ügyeskedett, a vendégek trénere, Kocsis Tamás időt kért, 30-24. Michell nem rontott, egy pontra jöttek a vendégek, a palánk alá Szabó Zsolt érkezett, harcolt is Marjan Cakarunnal, a fehérvári erőcsatár két büntetőjét bedobta, a többiek sem tétlenkedtek, a túloldalon Edwards pontjainak örültek a vendégek hívei, a félidő zárása előtt öt perccel 34-32 állt a táblán. Philmore négy pontjával kicsit meglógott az Alba, Somogyi hármasa nyomán a nyugatiak időt kértek. Tízre hízott a különbség, ezt tartották is a hazaiak, félidőben tisztes távolság választotta el a csapatokat, 54-42.

Állva maradt az Egis, mintha az öltözőben feledkeztek volna a látogatók, Pongó és Somogyi hirtelenjében szerzett pontjaival 16 egységre nőtt a különbség. Tovább nyílt az olló, Ford adott látványos sapkát Justin Edwardsnak, a folytatásban Pongó nem veszített lendületéből, középtávoli és távoli kosarával átlépték a határt a házigazdák, a vasiak időt kértek, 69-47. Ahogy múltak a percek, úgy fáradt egyre jobban a vendég, labdaszerzés után Wendell Mitchell ugyan dobott egy látványos triplát, de a társak nem villogtak. DeCosey és Somogyi hármasa nem talált utat a hálóba, ezért nem lett harmincpontos a különbség, de ez nem okozott törést a hazai drukkerek lelkében. Peregtek a percek, Mitchell és Omenaka tartotta a lelket a vendégekben. Harcolt az Egis, közelített, de ezúttal is könnyedén nyert, 3-0-s összesítéssel döntős a Fehérvár.

Vojvoda Dávid büntetőt dob a kedd esti, fehérvári mérkőzésen. Az Arconic-Alba Fehérvár kosarasai magabiztosan jutottak a döntőbe

Fotó: Horog László / FMH

JEGYZŐKÖNYV

Arconic-Alba Fehérvár-Egis Körmend 103-86 (24-24, 30-18, 30-21, 19-23)

NB I-es rájátszás, elődöntő, 3. mérkőzés, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 2500 néző, vezette: Praksch Péter Árpád, Goda László, Györfy Rúben (Balogh László György)

Alba: Pongó Marcell 22/9, Somogyi 19/6, DeCosey 2, Ford 15/12, Philmore 6. Csere: Vojvoda 17, Diong 14, Góbi -, Szabó Zs. 2, Takács Milán 6/6. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Körmend: Doktor 2, Mitchell 28/15, Ferencz 7/3, Adams 5, Omenaka 20. Csere: Durázi 2, Takács K. 6, Edwards 9/6, Cakarun 7/3, Kiss M. -, Herczeg -, Geröly -. Vezetőedző: Kocsis Tamás