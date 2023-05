Ahogy szerdán, hazai pályán, a Gáz utcában, szombaton, Körmenden is magabiztos sikert aratott az Alba, az elődöntő második találkozóján. A hétközi derbin 105-73-ra, a hétvégi összecsapáson pedig 90-66-ra (16-25, 13-22, 19-21, 18-22) győztek a kék-fehérek, teljesen megérdemelten. Ezúttal is minden negyedet megnyertek, legjobbjuk a csapatkapitány, Vojvoda Dávid volt, 22/9 pontot szerzett. Megtette a magáét Philmore (19/6), Somogyi (15/9), Diong (15) is.

- Nagyon kemény, küzdelmes mérkőzésen sikerült legyőznünk a Körmendet a saját otthonában, ami bármely csapat számára nagy siker. Remek hangulatú találkozó volt, az egyik legjobb szurkolótábor előtt arattunk fontos diadalt. Végig fókuszáltak voltunk, kiválóan védekeztünk, a döntő szituációkban jobban koncentráltunk, és a kispadunk is hosszabb volt. Ezeknek a tényezőknek köszönhetjük a győzelmet. Más célunk nem lehet, mint a keddi, újabb győzelem, nagyon jó formában vagyunk – közölte Alejandro Zubillaga, a koronázóvárosiak spanyol szakvezetője.

Kocsis Tamás, a nyugatiak trénere reálisan értékelte az első összecsapást.

-Az Alba megérdemelten nyerte a második találkozót is, nagyon jól kezdtek, a folytatásban sem tudtunk ellenszert találni a kemény játékukra. Még nincs vége a szériának, igyekszünk pozitív irányban változtatni, Fehérváron természetesen megpróbálunk nyerni.

Doktor Péter, az Egis irányítója a hétvégi találkozón 7 pontot gyűjtött. Reméli, kedden minden másként alakul „A Fehérvár szombaton is sokkal agresszívebben jött ki a pályára, a játékunk sajnos nem volt elég ahhoz, hogy megállítsuk őket. Nagyon sok támadó lepattanót leszedtek, leginkább ebben kerekedtek fölénk, ezt nem engedhetjük meg egyetlen ellenfélnek sem hazai pályán.”

Quenton De Cosey, az albások hátvédje szívből reméli, kedden lezárják az elődöntőt, aztán készülhetnek az aranycsatára.

- Ahogy szerdán hazai pályán, kedden, idegenben is jobbak voltunk, támadásban és védekezésben is felülmúltuk a Körmendet. A második félidőre is ugyanazzal az elánnal jöttünk ki, így viszonylag könnyen nyertünk. Szeretnénk hazai pályán bebiztosítani a továbbjutást.