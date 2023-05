Az, hogy minden jegy villámgyorsan elkelt, egyáltalán nem meglepő, lévén a két legjobb hazai együttes találkozik. A döntő első, hétközi mérkőzésén nagyszerűen kezdett a Fehérvár az Aréna Savariában, a nyitó negyedet 28-16-ra nyerték, az első félidőben 18 ponttal is vezettek. Azonban az április elején, a Magyar Kupában, szintén Szombathelyen vívott negyeddöntőhöz kísértetiesen hasonlóan alakultak ezúttal is az események, félidőben még a látogatók vezettek, azonban a folytatásban jobbak voltak a házigazdák, 19-12-re és 26-9-re nyerték a harmadik és negyedik szakaszt. A szerdai meccs zárásakor 82-70 állt a táblán, a Falco ezzel 1-0-ra vezet az egyik fél három sikeréig tartó párharcban.

Nagyon messze még a vége, azonban az nyilvánvaló, azokat a hibákat Zubillaga tanítványainak nem szabad ismét elkövetniük, amelyek előfordultak az április eleji és pár nappal ezelőtti, vasi derbin. A koronázóvárosiak legjobbja ezúttal Vojvoda Dávid volt, 24/12 ponttal, az első félidőben remeklő Pongó Marcell 14/9 pontig jutott, Ford 12/9 egységet termelt, a többiek tíz alatt maradtak. A hazaiak ásza, Perl Zoltán (21/3) ezúttal is megtette a magáét, középtávolról alig hibázott, továbbá nem lehetett panasz Raymond Cowels (15/9), Boros Barac (12), Stefan Pot (11/6), Keller Ákos (9/3) és Matthew Tiby (9/3) teljesítményére sem.

A Fejér vármegyeiek amerikai centere, Isiah Philmore 9/3 pontot tett a közösbe az Aréna Savariában. Természetesen hazai sikerben bízik a finálé második, Gáz utcai felvonásán.

- Nagyon jól kezdtünk szerdán, a hazai nézők sokáig csendben voltak. Magabiztosan kosaraztunk, jól járt a labda. Azonban a harmadik negyedben szétestünk, egyénieskedtünk, nem csapatként játszottunk, ha ebből nem tanulunk, gyorsan vége lesz a döntőnek. Jó csapatunk van, a hétvégén folytatódik a küzdelem, egyértelműen nyerni szeretnénk hazai pályán.

A válogatott irányító, Pongó Marcell is szívből reméli, hazai pályán döntetlenre alakítják a párharcot. „Az első húsz percben jól működött a védekezés és a támadás is, ennek meg is volt az eredménye, hiszen 12 pontos előnnyel mentünk pihenőre. Aztán a második félidőben teljesen széthullott a játékunk, főleg védekezésben hibáztunk sokat, ők pedig extázisba kerültek, lelkes szurkolóiknak is köszönhetően. A második meccsen a Falco váltásaira kell megtalálnunk az ellenszert, a cél egyértelműen az, hogy higgadtan, csapatkent játszva egyenlítsünk."