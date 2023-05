Alba Fehérvár KC – FTC-Rail Cargo Hungária 15-35 (6-16)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Hajdu Tamás, Halász András

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Zrnic 1, Afentaler 3 (1), Ohjama, Boldizsár 3, Utasi 3, Takó. Csere: Kubina, (kapus), Sztosics 1, Szmbatjan 2, Dubán, Besszer 1, Szemes, Bojtos, Sulyok 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

FTC-Rail Cargo Hungária: Janurik – Malestein 3, Klujber 8, Kisfaludy 4, Tomori, Szucsánszki 1, Márton G. 5. Csere: Bíró B. (kapus), Cvijics 1, Bölk 1 (1), Lekics 2, Stolle 2, Szöllősi-Zácsik 3, Papp D. 4, Hársfalvi 1. Vezetőedző: Elek Gábor

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1



A találkozó előtt – ahogy az Alba szurkolói már évek óta megszokhatták az idény utolsó hazai mérkőzésén – a klub elbúcsúztatta azokat, akik a következő szezontól már nem erősítik a csapatot. Távozik Tea Pijevic, aki három évet töltött Fehérváron, hazájában folytatja a következő idénytől az AFKC-ben két esztendő alatt 88 gólig jutó japán irányító, Ohjama Mana. Rajtuk kívül befejezi hosszú Albás pályafutását a csapatkapitány Boldizsár Bianka, aki 2014-ben került a klubhoz, még juniorként, és vált NB I-es játékossá. Az irányító-beálló 239 mérkőzésen 377 gólt dobott. Végül, de nem utolsó sorban a gárdát két részletben is dirigáló Józsa Krisztiántól is elköszöntek, ő, mint ismeretes nyártól a Kisvárda csapatát irányítja. Balássi Imre klubelnök köszönte meg munkájukat egy-egy virágcsokor, illetve ügy díszes üveg ital kíséretében.

A FanatiX szurkolói csoport pedig az év legjobb Albás játékosát is megválasztotta, aki Tamara Szmbatjan lett.

A korábbi évek Alba-Fradi összecsapásaihoz hasonlóan sokan érkeztek a fővárosból, de a fehérvári drukkerek közül is többen látogattak ki a Köfém Sportcsarnokba, mint csapat előző meccsein.

Két és fél perc elteltével született a találkozó első gólja Utasi Linda felső sarokban kikötő löketéből. Majd Klujber Katrin örvendeztette meg a zöld-fehér híveket kétszer egymás után. Minden különösebb teher nélkül játszhatott mindkét csapat, így amolyan örömkézilabdára is felkészülhettek a szimpatizánsok. A 8. percre aztán szép lassan „belakta” a csarnokot az FTC, főként Klujber eredményességének köszönhetően 5-2-es vezetést kovácsolva. Egy hazai néző erre a fordulatra csupán annyit jegyzett meg, „elkezdett játszani a Fradi”. Nagy iramot diktáltak a vendégek, voltak periódusok, amikor igen nehezen tartotta velük a lépést az AFKC. Közben nyílott az olló, és igen nehéz dolga volt a Fehérvárnak, mert ellenfelük sűrű falat húzott kapuja elé, és csak igen ritkán kerültek ígéretes helyzetbe. amikor mindez összejött, akkor általában Janurik Kinga lett a labda végállomása. A 20. percben másodszor is időt kellett kérnie Józsa Krisztiánnak, 4-11-nél próbálta összekapni a csapatot. Ezt követpen némileg csökkent az FTC nyomása, de így is tekintélyes különbség alakult ki, és a 19. percben vezetett először tízzel a vendégcsapat.

A szünetben az Alba FKC senior csapatát - amely a legsportszerűbb lett a Fejér Vármegyei bajnokságban – köszöntötte Kovács Tivadar a klub sportigazgatója egy-egy szál virággal.

A pihenő után nem történt érdemleges változás, a Fradi játszotta továbbra is azt a lendületes játékot, mint az első félórában, míg a fehérváriak erőlködtek, és néha tudtak csak megvillanni. Pijevicre nem lehetett panasz, amit lehetett fogott, de sokszor hozták őt kiszolgáltatott helyzetbe. A differencia pedig a percek múlásával egyre nőtt, a 40. percben Dragana Cvijics találata már azt jelentette, hogy tizenöt góllal vezetett a Fradi, 8-23.

Addigra lényegében, aki pályára lépett a látogatóknál legalább egyszer eredményes volt, Elek Gábor pedig kedvére forgathatta csapatát. A végén csupán az volt a kérdés, hogy lesz-e a csapatok között a húsz gól? Ezt is abszolválták a zöld-fehérek, és rendkívül magabiztos győzelmet arattak.