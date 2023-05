Mihók Attila együttese kapcsán a nyáron kevesen gondolták volna, hogy ismét ott lesz a fináléban (a Bajnokok Ligája menetelésről nem is beszélve), de az akkor többek között Szilágyi Dorottyát és Gurisatti Grétát elvesztő DFVE meg tudott újulni, a fiatal gárda felnőtt a feladathoz. Az elődöntőben az UVSE-t két mérkőzés alatt búcsúztatta, így ismét ott lesz a döntőben a Fejér megyei alakulat.

– Bíztunk benne, hogy kiegyenlített küzdelem lesz a medencében, az alapszakaszban is egyet nyertünk és egyet veszítettünk az UVSE ellen. Mi játszottunk még egyet előtte a BVSC-vel, komolyan készültünk arra is, szerettük volna a négy közé jutást minél hamarabb letudni, ez szerencsére sikerült is. Jól jött ez a találkozó az elődöntő előtt. A legjobb négy között az első mérkőzésen Budapesten nem kimondottan jó játékkal, de nagyot küzdve, döntetlenre mentettük a mérkőzést kétgólos hátrányból, majd a büntetőpárbajban is fordítva meg tudtuk nyerni a találkozót. A hazai összecsapáson a félidőbe, vagy a végjátékba is döntetlen közeli állással mentünk bele, ami lelki plusz adott a csapatnak, az UVSE-re pedig nagyobb felelősséget rakott. A negyedik negyedben el tudtuk dönteni a párharcot elsősorban a hátrányos védekezésünknek köszönhetően – mondta lapunknak Mihók Attila, a dunaújvárosiak vezetőedzője – majd kitért fiatal csapata nagyszerű fejlődésére is. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy a befektetett munka, a rengeteg edzés, kiegészítő programok meghozták a látványos eredményt, ezt pedig a játékosok beépíthetik az önbizalmukba. Ezáltal pedig fejlődhetnek is, megtörténhet az, ami miatt dolgozunk. Vagyis azok a gyerekek, sportolók, akik a kezünkbe kerülnek, ők sikert érjenek el és úgy tekintsenek vissza a sportkarrierjükre, hogy megérje a sok áldozat.

Az elődöntők másik ágán az alapszakaszban veretlen Ferencváros az Egerrel találkozott, vagyis Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya egymás ellen ugrott a medencébe. Ebben a párharcban a harmadik találkozó döntött csak, némi meglepetésre a Heves megyeiek végig vezetve nyertek a Népligetben és jutottak be a fináléba. A döntő első mérkőzését szombaton rendezik meg Dunaújvárosban.

– A másik ágon a papírforma szerint a Fradit vártuk a döntőbe, mint ahogy valószínűleg az Eger is az UVSE-t. Az igazság szerint a párharc harmadik találkozójáig annyira nem követtük nyomon ott az eseményeket, magunkra koncentráltunk. A harmadik összecsapáson az derült ki, hogy ebben az évadban a bajnokságban a Dunaújváros és az Eger a két legjobb csapat, utóbbi az alapszakaszban veretlen Ferencvárost búcsúztatta. A játékosaik közül többekre is nagyon oda kell figyelünk, jó lövőképességű gárdát alkotnak, Sike Józseffel a hátuk mögött, aki nálunk ismerkedett meg a női vízilabdával, szervezett csapatot hozott össze, nagy párharc lesz, abban biztos vagyok – zárta gondolatait Mihók Attila.