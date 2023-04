Nagy-Britannia – Magyarország 7-4 (0-1, 3-3, 4-0)

A magyar csapat összeállítása: Rajna – Stipsicz, Hadobás, Nagy G. (1), Hári, Galló 1 – Szabó B. 1 (1), Fejes, Erdély (1), Bartalis (1), Sofron – Szirányi, Garát (1), Vértes 1, Papp K., Vincze – Kiss R., Horváth M. 1, Magosi, Németh, Sárpátki. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kevin Constantine fiai kemény heteken vannak túl, hiszen komoly alapozást rakott össze a szakmai stáb az A-csoportos világbajnokságot szem előtt tartva. Nem az elért eredmények jelentik a fő prioritást, de nyilván a mieink 6/1-es mutatón szerettek volna javítani. A britek elleni találkozó jól is kezdődött magyar szempontból, Szabó Bence meg is szerezte a vezetést, és a játék képe is kirajzolta a két gárda közötti osztálykülönbséget (a hazaiak a divízió I/A-s világbajnokságon érdekeltek). A második harmad aztán igazi gólzuhatagot hozott, a britek négy perc alatt fordítottak, először Hadobás adott el egy korongot, majd emberelőnyben Dowd bombája akadt be, a fórt alig négy másodperc alatt használták ki a hazaiak, 2-1. Fordult a játék képe, de ennek ellenére sikerült egalizálni, Hadobás kékvonalas próbálkozásába ért bele jól Galló, majd Vértes kapott a védők között kilépve kiváló indítást, a Hydro Fehérvár AV19 csatára pedig nem hibázta el a ziccert, 2-3. Itt még nem volt vége az eseménydús harmadnak, Horváth bravúrral benntartotta a pakkot a támadó harmadba, majd a kékről rálőtte, a kapus nem tudott hárítani, 2-4. Szinte rögtön jött a válasz, Dowd maradt teljesen egyedül a kapu előtt, a támadó pedig élt is a védelemtől kapott lehetőséggel és szépített, 3-4.

A záró etapra ugyan magyar előnnyel fordulhattak a felek, de ebben a játékrészben sok öröm nem jutott a válogatottunknak. Még három perc sem telt el a harmadból és jött az egyenlítés, Davies lépett ki a védők közül, a ziccert pedig értékesítette, 4-4. Ezt követően bár akadtak helyzetek Nagy-Britannia kapuja előtt is, ezek kimaradtak, a sok magyar kiállítás pedig megbosszulta magát. Előbb egy kettős fórt, majd egy szimplát is bevágtak a britek, a mérkőzés végére pedig még bevették az üresen hagyott magyar ketrecet is, 7-4. Szerda este ismét összecsapnak a felek, ezúttal Nottighamben rendezik majd meg a találkozót.