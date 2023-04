Egyesült Államok - Magyarország 10-8 (3-2, 2-1, 2-3, 3-2)

Gólszerzők: Mussalman 2, Bonaguidi 2, Raney 2, Ausmus 2, Steffens, Prentice, ill. Gurisatti 3, Leimeter 2, Parkes, Tiba, Vályi.

Az utóbbi időszakban egyre jobban várhatták bizakodva a mieink az amerikaiak elleni mérkőzéseket, hiszen többször is sikerült megnehezíteni a sokáig verhetetlennek hitt csapat dolgát, sőt a Világliga Szuperdöntőjében sikerült is ez a bravúr. A hollandiai fordulóhoz képest kicsit megfiatalodva várta az összecsapást Bíró Attila együttese, például a 16 éves Tiba Panna is ott volt a csapatban. A nevezettek között szerepelt mind a kettő dunaújvárosi játékos is, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine is harcra készen várta a kezdősípszót. Az első negyedben fórgólok akadtak mind a két félnél, nyolc perc után 3-2-re vezetett az USA. A második negyedben sikerült két gólon tartani a világ legjobb gárdáját, de sajnos elől mindössze egy büntetőből szerzett gólt tudtak csak felmutatni a mieink, 5-3.

A fordulást követően úgy tűnt, tovább nő majd a két csapat közötti differencia, de aztán Tibi is betalált, így 6-3-ról 6-6 lett az eredmény. Később azonban az USA még egyszer eredményes volt, d ezt a játékrészt a mieink hozták 3-2-re. A záró etapban megint hárommal elléptek az amerikaiak, és sajnos innen már nem volt visszaút, 108-as vereség szenvedett el a magyar női vízilabda-válogatott. Folytatás csütörtökön délután három órától Hollandia ellen.

– Egészen jó pillanatokkal sajnos nem lehet meccset nyerni, ezekből sokkal több kellett volna. Felőröltek minket a végére, elfáradtunk - mondhatnám azt, hogy hellyel-közzel jól tartottuk magunkat, de az nem lenne igaz, mert sokkal több kellett volna a pontszerzéshez. Több kikényszerített hibát követtünk el, ami persze az amerikaiak erőssége, hogy fizikailag megtörnek, így ezek a hibák óhatatlanul benne vannak a játékban. Hogy visszajöttünk 6-3-ról 6-6-re az pozitívum, mutatja, hogy a magyar női válogatottnak mindig volt és van tartása, de a győzelemhez még ennél is több kell. Jó pár embertől többet vártam, és akadt egy-két gyermeteg megmozdulás, amelyet a következő meccsekre el kell felejtenünk. Bízom benne, hogy sokkal több van bennünk még, elöl is, hátul is, mert az emberfóros játékunk ma nem volt biztató, vagy mondhatom úgy is, egyáltalán nem tetszett – értékelt a szövetség honlapjának a találkozó után Bíró Attila szövetségi kapitány.