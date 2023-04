A mieink eddig finoman szólva sem verik agyon az ellenfeleiket, hiszen hat felkészülési mérkőzésből mindössze egyet tudtak megnyerni. Legutóbb Lengyelországtól kaptak ki a magyarok kétszer is, bár mindkettő összecsapás szoros eredményt hozott (2-4, 2-3), a vereség tényén nem változtat. Igaz a felkészülés ezen szakaszában még nem is várható el a brillírozás, hiszen a taktika mellett a fizikai munka is zajlik hétköznap, az A-csoportos világbajnokságig pedig még van vissza három hát, formaidőzítésre van még idő.

A program kedden folytatódik Milton Keynesen, ahol Nagy-Britannia lesz az ellenfél. A keretben továbbra is 12 fehérvári található, Horváth Dominik, Horváth Milán, Stipsicz Bence, Hári János, Erdély Csanád, Bartalis István, Vértes Nátán, Terbócs István, Magos Bálint, Mihály Ákos, Németh Kristóf és Ambrus Gergő készülhet, Henrik Nilsson jelenleg sérüléssel bajlódik.