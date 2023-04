A magyarok visszafogott formát mutatnak idáig, már ami az eredményeket illeti. A mieink nyolc felkészülési mérkőzést játszottak le eddig, hiszen nyolc találkozóból mindössze egyet nyertek meg. Legutóbb Nagy-Britanniában kapott ki kétszer a nemzeti csapat. A hazaérést követően a játékosok kaptak némi pihenőt, vasárnap folytatódik a felkészülés. Azonban nem mindenkinek, hiszen három jégkorongozó nem folytatja a munkát, közülük ketten fehérváriak, Magosi Bálint és Ambrus Gergő számára véget ért az idény, de nem húz korcsolyát már Sárpátki Tamás sem. A névsort böngészve Henrik Nilsson hiánya is feltűnő, vele kapcsolatban az utolsó hivatalos információ, hogy a brit túrát sérülés miatt hagyja ki. A kerethez azonban lesznek még új csatlakozók is, Sebők Balázs és Csányi Karol klubkötelezettségek után most már a válogatott rendelkezésre állnak. A csapat számára még három felkészülési mérkőzés van vissza az A-csoportos világbajnokságig, szerdán és csütörtökön az MVM Dome-ban fogadják Háriék Szlovéniát, míg május 9-én érkezik Kanada.

A magyar jégkorong-válogatott jelenlegi kerete:

Kapusok: Bálizs Bence (JKH GKS Jastrzabie, lengyel), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Rajna Miklós (UTE / Coventry, brit)

Hátvédek: Falus Ádám (Küsnacht Lions, svájci), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (BJA), Hadobás Zétény (Västeras, svéd), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (DVTK Jegesmedvék), Pozsgai Tamás (BJA), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJA), Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (Zvolen, szlovák), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Corona Brasov, romániai), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJA), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Sebők Balázs (Ilves, finn), Sofron István (Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vértes Nátán (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)