A magyar jégkorong történetében egyedülálló, hogy ugyanazon évben a női és a férfi válogatott is a legjobbak között mérettettheti meg magát. 2023 ilyen év, először a hölgyeken volt a sor, Pat Cortina együttesében a fehérvári Horváth Imola is helyet kapott. A mieink eddig három találkozón vannak túl Kanadában, először Franciaországot sikerült 4-2-re megverni. A folytatásban azonban nem termett sok babár a magyaroknak, igaz, az ellenfelek sem sorolhatók a könnyű kategóriába. Svédország 6-2-re, Finnország 5-0-ra verte Magyarországot. Válogatottunk kedden 17 órától az utolsó csoportmérkőzésén Németország ellen a kiesés elkerüléséért lép jégre.

– Nagy különbség volt a svédek és a finnek elleni vereség között, és ez a küzdőszellemünknek volt köszönhető. Ez a teljesítmény már közelebb áll ahhoz, amire ez a csapat képes és ahogy már korábban is teljesített. Jó volt látni, hogy így feljavultunk. Az eredmény kicsit túlzó, az 5-0 nem tükrözi hűen a meccs képét. Néhány megpattanó korong a finneket segítette, minket viszont nem. Tudtuk, hogy ha keményen küzdünk és jól helyezkedünk, akkor meglesznek a helyzeteink – nem annyi, mint a finneknek, mivel ők egy jobb csapat. Építhetünk erre a teljesítményre, és remélem, hogy át tudjuk menteni a harci szellemet és a szervezettséget keddre, egy kicsit pontosabb támadójátékkal. Természetesen megpróbáljuk megnyerni azt a meccset is. Nem gondolkozhatunk előre, nem járhat az agyunk a gólkülönbségen, cseréről cserére kell haladni. A német erős csapat, fizikálisak, szervezettek. Nekik is nyerni kell, szóval érdekes meccsre van kilátás. Jól kell korcsolyáznunk, gyors átmenetekre van szükség, és ha ki tudjuk zökkenteni őket a játékukból, lehet esélyünk – nyilatkozta Pat Cortina szövetségi kapitány a szövetség honlapjának.