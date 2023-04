Barzsó Henrietta három éremmel térhetett haza, jobb és bal kézzel sem talált legyőzőre -60 kilogrammban, míg az Open kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

– Előzetesen arra számítottam, hogy nem leszünk sokan, ahhoz képest elég népes mezőny volt abszolútban is – emlékezett vissza lapunknak az Euró Kupára Barzsó Heni. – Úgy érzem, elég sima győzelem volt, ha lehet ilyet mondani, az Open jóval nagyobb kihívást tartogatott, szoros találkozókat vívtunk. Egy éve nem indultam 60 kilogrammosok között. Ebben az évben először indultam 17 kilót fogyva újra ebben a kategóriában. Nyilván a fogyás miatt kicsit ment el az erőmből is, illetve volt, akivel tényleg több mint egy éve nem nyomtam. Most jönnek a sokkal nagyobb versenyek majd, ez egy kicsit ilyen szintfelmérő volt, annak teljesen jól megfelelt. A hétvégén következik a nemzeti döntő, majd június elején kezdődik az Európa-bajnokság, addig remélem nem jön közbe semmi új probléma. A jobb kezem még mindig sérült, nem tudjuk, hogy mit kezdjek vele, meglátjuk hogyan bírja majd a következő időszakot. Nagyjából jó állapotban van, de a versenyek közben, vagy fronthatásoknál is érzem.

Testvére, Barzsó Alex is asztal mellé állt a viadalon. Érem nélkül ő sem tért haza, pedig egy nehezítő körülmény is fellépett a megmérettetés közben.

– Nagyon jól éreztem magam a versenyen, annak ellenére, hogy nem sokat tudtam aludni, mivel az egyik szobatársam horkolt. Szerencsére azért sikerült a versenyre összeszednem magam, bal kézzel nyertem, míg jobbal a harmadik helyen végeztem a -75 kilogrammos kategóriában. A mezőny nagyon sűrű volt, nálunk volt a legtöbb induló. A balt viszonylag simán tudtam hozni, egy összecsapás kivételével könnyedebben nyertem, de jobbal akadtak azért nehézségek.

Klubtársuk, Verbóczki Luca nem csak Csehországban volt ott, hanem előtte a Junior Visegrád GP-n is elindult. A két viadalt két aranyéremmel és egy második helyezéssel zárta.

– A junior világkupán -60 kilogrammban indultam, jó mezőny volt, veretlenül kerültem a döntőbe, mindkét kézzel aranyérmet szereztem. Aztán következett egy verseny Csehországban, jobb kézzel ezüstérmet szereztem, erős ellenfelek voltak az Európa Kupán. A bal kezemmel kicsit szerencsétlen volt a sorsolás, sajnos csak a negyedik helyen végeztem. Összességében nagyon jó hangulatú verseny volt.

Mind a hárman már a júniusi Európa-bajnokságra készülnek nagy erőkkel, előtte azonban még hazai „vizeken” vár rájuk megmérettetés, ugyanis a hétvégén rendezik meg a Nemzeti Döntőt Hercegszántón.