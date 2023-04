A finn szakembernek játékosként sem rossz pedigréje van, hiszen a finn és a svéd ligák mellett egy szezonban 13 mérkőzés erejéig a Edmonton Oilers színeiben az NHL-ben is bemutatkozott. Utolsó klubja az Olimpija Ljubljana volt a 2010/2011-es idényben az osztrák központú hokiligában.

Később edzőként U18-as és U20-as korosztállyal is sikereket ért el.

– Igen, azt hiszem nem panaszkodhatom a karrieremet illetően, mert ki tudtam magam próbálni a legmagasabb szinteken is. Játékosként azt hiszem a két finn bajnoki aranyamra vagyok a legbüszkébb. Az egyiket 2002-ben szereztem a Jokerittel, a másikat 2008-ban a Karpattal. Természetesen az Edmontom Oilersnél eltöltött szezonomra is mindig örömmel emlékszem vissza. Edzőként az U18-as arany és az U20-as ezüst az, ami nagy siker volt, illetve az a 2019-es alapszakasz elsőség a Kiekko-Vantaa felnőtt csapatával. Két alapvető dolog irányít, mint edzőt. Az egyik, hogy soha nem szabad feladni, a másik pedig, hogy mindenkinek meg kell érteni a csapatomban, hogy öt ember védekezik és öt ember támad. Mindenekelőtt a legfontosabb most, hogy megismerjem a játékosokat, felmérjem a képességeiket, valamint a személyiségüket és ez alapján mutassam meg nekik a legeffektívebb védekezést és támadást – nyilatkozta a 49 éves szakember a FEHA19 oldalának.