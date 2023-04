MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1-7 (0-6)

Székesfehérvár, Sóstó edzőpálya, 100 néző. Vezette: Dombi Olivér (Turi, Fontányi)

MOL Fehérvár FC: Terestyényi - Tenyei-Tóth, Szűcs, Jánosi N., Simon - Szabó B., Bognár P. - Pécsi (Mihályi, 84.), Földvári, Kozma (Kántor, a szünetben), Szehofner. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor

FTC: Bíró B. - Czellér (Bradic, 58.), Ott E., Csigi, Demeter , Szabó V. - Fenyvesi, Papp L. (Nagy V, a szünetben), Németh D. - Vágó F., Garcia. Játékos-edző: Vágó Fanny

Gól: Földvári (61.) illetve Fenyvesi (12.), Garcia (18., 30.), Vágó (21.), Papp L. (31.), Németh D. (38.), Demeter (58.)

Sárga lap: Csigi (51.)

"Engem retusálj le a képről!" - kiabált a klub fotósának, Tóth Ellának a MOL Fehérvár FC támadója, Szehofner Vivien a Ferencváros elleni összecsapás előtti csapatfotó elkészítésekor. Persze, a Vidi legeredményesebb NB I-es női játékosa csak viccelt, hiszen komoly feladatot kapott a címvédő ellen: ékként kellett zavart okoznia a listavezető védelmében. Más kérdés, hogy az első félidőben inkább a védőmunkából kellett kivennie a részét, hiszen a jóval erősebb Fradi nagyon nyomott. A fehérvári lányok ugyan hősiesen védekeztek, de támadásokat képtelenek voltak vezetni, főként gyámoltalanságuk okán. Fenyvesi a 12. percben szerzett vezetést, egy lekészítés után 15 méterről jobbal lőtt a kapu közepébe. Aztán futószalagon jöttek a Fradi-gólok. Garcia egy bal oldali beadás nyomán fejelt a hálóba, majd Vágó Fanny cselezte be magát az ötösig, s kilőtte a hosszút, 0-3. Garcia egy kiugratás után 11 méterről vágta a labdát a bal felsőbe, ezzel duplázott; Papp Luca pedig 22 méterről bombázott a kapuba, 0-5. A 38. percben egy rövidre sikeredett felszabadítás után Németh D. 15 méterről küldött egyből rakétát a jobb alsó sarokba.

Hatgólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok, mégis, a Vidi lányai szemmel láthatóan feltüzelték magukat a szünetben. Bátran futballoztak a hazaiak, felvették a harcot a zöld-fehérekkel. Olyannyira, hogy a nyertes párharcok mellett Szehofner Vivien szerzett labdát, Pécsinek tolta tovább, a szélső pedig egy igazítás után jobbal lőtt, Bíró kapus ütötte ki a labdát a rövid felső sarok elől. A Fradi némi bírói jóindulattal növelte fórját, Kántor maradt lent saját tizenhatosán belül, a játék mehetett tovább, s az akció végén Demeter közelről rúgta meg az FTC hetedik gólját. A vidis lányok azonban tovább robogtak, Pécsi az alapvonal mellől gurított vissza, Földvári Fanni pedig 15 méterről jobbal lőtt a jobb felső sarokba. Földvári találata sporttörténeti, hiszen eddig még soha nem talált az FTC kapujába fehérvári női csapat. A két Fanni - Földvári és Vágó - egész meccsen át tartó külön párharcát a fehérvári támadó pimasz jelzéssel és egy mosollyal zárta rövidre gólöröme után. A fehérváriak majdnem közelebb kapaszkodtak a hajrában, azonban Földvári remek kiugratása után meginduló Szehofner ziccerben nem tudott túljárni Bíró eszén.

Földvári Fanni (szemben) szerezte a Vidi gólját

- Az első félidőben nem hittük, hogy pályára tudjuk vinni, amit tudunk. Bátortalanul játszottunk. Folyamatosan el voltunk csúszva, olyan tempót diktált a Fradi, amit nem tudtunk felvenni, s elkéstünk mindenhonnan - értékelt a találkozó után Gajdóczi Tibor, a MOL Fehérvár FC vezetőedzője. - Megérdemelten rúgta a Fradi a góljait, jól játszott. Tudtuk, hogy nagy különbség van a két csapat között, de némi pluszmunkával faraghattunk volna ezen. Nem kellett volna ennyi gólt kapni az első félidőben. A szünetben semmi másra nem hívtuk fel a figyelmet, csak, hogy legyenek bátrabbak. Mert a hat bekapott gól ellenére ült az, amit elterveztünk. Azonban nem csináltuk meg a labda nélküli mozgásokat, mert picit be voltak "csokizva" a lányok. Így lendületből keresztülmentek rajtunk. A második félidőre másképp jöttünk ki, persze, a Fradi is visszavett kicsit, s el is fáradtak talán. Mi valamennyire bírtuk, s volt egy-két helyzetünk is, amit gólra válthattunk volna. Vannak pozitívumai ennek a mérkőzésnek, meglátjuk, mit tudunk kamatoztatni ebből a jövőben, mert valljuk be, nem a Fradit kell nekünk megvernünk - mondta a meccs végén lányainak gratuláló tréner.