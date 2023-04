Hogy hol áll a tabellán az NB I újonca és meglepetéscsapata, jelen helyzetben teljesen érdektelen. Hiába foglalja el stabilan a második pozíciót a Kecskeméti TE, hiába marad el csupán hat ponttal a Ferencvárostól, a Vidinek mindenképp itthon kell tartania a pontokat.

A fehérváriak a kiesés elől menekülnek, így az OTP Bank Liga 28. fordulójában is nyerniük kellene. Teljesen mindegy, milyen játékkal, de ki kell vívni a bennmaradást.

– Arra számítok, hogy a Kecskemét egy 3-0-s győzelem után magabiztosan érkezik hozzánk – fogalmazott a MOL Fehérvár FC vezetőedzője, Bartosz Grzelak a molfehervarfc.hu-nak. – Fizikálisan erős, szervezett csapatuk van, akik ellen nehéz játszani, hiszen nagyon gyorsan ki tudnak alakítani gólhelyzeteket, így 90 percen keresztül magas fokú koncentrációra lesz szükségünk. A Kecskemét jó keveréke a fizikailag erős, illetve a technikailag képzett játékosoknak. A legnagyobb erősségük jelenleg talán az önbizalmuk, remek szezont futnak, sokakat megleptek a szereplésükkel, de ha a mérkőzéseiket nézem, nem lep meg a tabellán elfoglalt helyezésük. Két olyan csapat találkozik majd, amelyek a védekezésben stabilan teljesítenek, nehéz betalálni nekik. Fejlődnünk kell támadójátékban, több játékossal kell támadnunk az ellenfél tizenhatosán belül és annak környékén, remélem, ebben már szombaton sikerül előrelépnünk.

Hiányzik már a fehérváriaknak – játékosnak és szurkolónak – az önfeledt ünneplés

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: Nemzeti Sport

A támadásokat erősítheti Katona Mátyás, aki öccse ellen először szerepelhet az NB I-ben. Katona Bálint hét góljával a KTE egyik legeredményesebbje.

– Eddig mindössze egyszer fordult elő, hogy egymás ellen játszottak az éppen aktuális csapataink, tavaly októberben a 2-1-es vendégsikert hozó Újpest – Kecskemét bajnokin, ahol Bálint gólt is szerzett. Én azonban két perccel korábban elhagytam a pályát, mielőtt ő beállt volna, így a mérkőzés alatt nem találkoztunk a pályán – mesélte a Vidi szélsője, Katona Mátyás. – Furcsa érzés volt, nem szívesen játszom a testvérem ellen, de a fociban ez is benne van. Sokat játszottunk gyerekként együtt, majd egy klubban is futballoztunk, de egy csapatban nem. Régebb óta követem a Kecskemét meccseit, a tavalyi szezonban, az NB II-ben is kint voltam viszonylag sok meccsükön. Nagyon erős csapatuk van, leginkább otthon, de idegenben is jó eredményeket érnek el. Elöl remek képességű magyar játékosaik vannak, de azért találhatunk gyengeségeket is náluk, amiket ki kell használnunk. Nem szeretem az összehasonlításokat közöttünk, hogy ki a jobb, Bálint vagy én. Mindkettőnknek van még hova fejlődni, ez a célunk, ezért dolgozunk mindketten.

A fehérvári klub honlapjának Bálint is megfogalmazta érzéseit.

– Mindig ő volt az, aki kicselezett annak idején, amitől én persze ideges lettem. Valamennyire ismerem már a játékát, nyilván jobban, mint a többiek. Hogyha oda is kerülünk egymással szembe, akkor én szeretnék jobban kijönni ebből – mondta Katona Bálint.