Görögország – Magyarország 12-14 (4-2, 4-3, 2-6, 2-3)

A mieink szerezték a találkozó első gólját Gurisatti révén, de aztán az exdunaújvárosi játékos újabb találatáig a görögök gyorsan fordítottak és vezettek 3-2-re, a negyed végéig pedig ismét nőtt a hátrány, 4-2. A második játékrészben sem ment igazán a mieinknek, támadásban a fórok megjátszása akadozott, és hátul sem működött úgy a gépezet, ahogy annak kellett volna, így a nagyszünetben hárommal vezetett Görögország.

A folytatásra a kapuban Magyarit Neszmély váltotta, aki rögtön egy védéssel nyitott. A harmadik negyedben Keszthelyi próbált csapata élére állni, ebben a nyolc percben öt gólt vágott a klasszis, így az utolsó játékrészt már előnybe várhatta Magyarország. A mieink lendülete nem csökkent a záró etapban sem, Garda is beköszönt egy pattintott lövéssel, és bár a végé kicsit szoros volt a kiállítások miatt, a magyar válogatott győzelemmel kezdte a selejtezőket. Folytatás szerdán 20.30-kor Ausztrália ellen.

– Az eleje egyszerre volt börleszk és abszurd. Kell egy-másfél nap, netán kettő, hogy rájöjjek arra, mi történt az első két negyedben. Mindezt úgy mondom, hogy nagyon jó momentumaink és pillanataink voltak. Semmi nem jött össze az első félidőben, vagy kicsusszant a labda a kézből, vagy egy ütemet késtek vagy rossz döntést választottak a játékosok. A kezdés eléggé álmosra sikerült, nem jöttek a blokkok sem az elején, emiatt Aldának nehezebb dolga volt, mivel nem tudta a csapat a védekezésben őt segíteni. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be, különösen Neszmély Bogi a kapuban. Ők is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez blokkokkal és gólokkal is. Az nem új, hogy a Keszthelyi Rita extrát nyújtott, az ugyanakkor a csapat kritikája, hogy nem csak elöl, hanem hátul is ő volt a legjobb – értékelt Biró Attila a szövetség honlapjának.