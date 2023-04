Öröm és bánat. E két érzelem festett vegyes miliőt a Sóstón a Vidi Újpest elleni bajnokija előtt. Számos korábbi Vidi-ikon ünnepelte a közelmúltban születésnapját, Fejes Gábort, Koszta Jánost, Csongrádi Ferencet, Végh Tibort és Kovács Józsefet pedig személyesen is köszöntötte a pályán Juhász Roland a MOL Fehérvár FC sportigazgatója. Ugyanakkor a gyász pillanatainak közösen adóztak a fehérvári és az újpesti szurkolók, mikor a két klub korábbi középpályása, a 39 évesen elhunyt Mario Bozicra emlékeztek.

Az öröm és a bánat, no meg a rettentő fontos három pont volt a tétje a kiesés elől menekülő két gárda 120. élvonalbeli randevújának is. Hiszen a forduló előtt az Újpest két ponttal előzte meg a MOL Fehérvárt a tabella hátsó régiójában.

Ígéretesen alakult a Bartosz Grzelak nevével fémjelzett új éra, hiszen a svéd vezetőedző irányítása alatt a Honvédot verte a Vidi, míg a Ferencváros otthonából ponttal távozott. Most is győzelemre törtek a piros-kékek, azonban a korábbi sérültek mellé Schön Szabolcs is csatlakozott, akire néhány hetes kihagyás vár. Majdnem a magasba dobta mankóit a jobb lábán gipszet viselő szélső a sajtópáholy mögötti kerengőn, mikor a hatodik percben büntetőt ítélt Pintér játékvezető a Vidi javára. Kodro iramodott meg egy lecsorgó labdával, azonban buktatták a vonalon belül. A VAR azonban néhány perc elteltével közbeszólt: mégsem belül, hanem a tizenhatoson kívül szabálytalankodott Tim Hall. Kodro szabadrúgása levágódott, azonban Stopira még fejelhetett, alig kerülte el a labda a felső lécet. Fölényben, kulturáltan futballozott a Vidi, sőt, a 20. percben Heister jó ütemben előzte meg Vargát, kapu felé robogott, majd távoli lövése alig ment el a bal kapufa mellett. Meggyűlt a bajuk a fehérváriaknak a támadásvezetéssel, mert az Újpest szervezetten zárt vissza, mikor a hazaiaknál volt a labda. Mikor offenzívára lendültek a lilák, főként a jobb oldalon próbáltak a Vidi védelme mögé kerülni, Goure zömmel Stopirával birkózott, a túl szélen Csoboth Kevin rendre kiugrásra várt. A félidő derekától jó tíz percen át már a vendégek birtokolták többet a labdát, de helyzetig nem jutottak. Csak akkor, amikor megint a Vidi igyekezett dominálni, Csoboth startolt rá egy hazai játékostól a saját kapuja felé rúgott labdára, perdítése azonban elkerülte a jobb kapufát.

Hatékonyabb támadásokat kívánt viszontlátni a pályán a Vidi mestere, ezért a szünetben Katonát lekapta, a bal szélre Dárdait tolta előre, míg a középpálya tengelyébe Makarenkot küldte be. Meg is élénkült a Vidi bal oldala, igaz, helyzetet nem sikerült kialakítani. A 71. percig. Ekkor Makarenko szabadrúgását oxizta tovább Bese, Dárdai pedig a kapuhoz közel próbálta elpöccinteni a labdát Nikolics kapus felett, de a hálóőr belepaskolt. Gyötörték egymást a felek, nagy volt a küzdelem, azonban látványos futball nem alakult ki, így csordogált a meccs. A fehérváriak a széleken pörgették a játékot, azonban a beadások nem találtak célt. Nem úgy a túloldalon a hajrában, Goure fejesét védte bravúrral Kovács Dániel. Az utolsó percekben a lilák már az egy pontért lassították a játékot, a Vidi ugyan akart, de nem igen jutott lövésig. Kodro távoli melléjre volt a meccs utolsó momentuma. Az egy pontnak a vendégek örülhettek jobban, de igazán egyik csapatnak sem jó igazán az iksz.

MOL Fehérvár FC – Újpest FC 0-0 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 4953 néző. Vezette: Pintér Csaba (Tóth II. V., Márkus)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Bese, Csongvai, Stopira, Heister –Pokorny (Christensen, 60.), Flores, Dárdai – L. M. Kastrati (Nego, 81.), Kodro, Katona M. (Makarenko, a szünetben). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Újpest FC: D. Nikolics – L. Kastrati, Hall, Antzoulas, Pauljevic – Boumal (Mack, 64.), Jakobi (Jevtoski, 63.) – Varga Gy. (Ambrose, 63.) , Onovo, Csoboth - Goure. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic

Gól: -

Sárga lap: Kodro (21.), Csongvai (27.) ill. Hall (7.)