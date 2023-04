A szolnokiak egy hete többen voltak, mint szombaton este a szombathelyiek. Az alföldiek drukkerei a múlt hétvégén megtöltötték szektorukat, ezúttal a vasiak a lelátó ezen részének csak a felét foglalták el. A hangjukkal nem volt gond, lelkesen buzdították kedvenceiket, természetesen remek hangulat uralkodott hazai oldalon is. Megint színültig megtelt a csarnok, ami nem is volt csoda, lévén az alapszakasz utolsó meccsén az utóbbi évek bajnoka, a Falco látogatott Fehérvárra, mindkét fél sikerre készült. A nyugatiak alig botlottak a szezonban, magabiztosan nyerték az első szakasz küzdelmeit az Olaj KK és az Alba előtt, a Fejér megyeiek az utolsó másfél hónapban, az edzőcsere óta nagyon elkapták a fonalat, zsinórban hatszor nyertek, ezt a számot óhajtották hétre emelni.

A fehérvári kosarasok zsinórban hetedik sikerüket aratták, szombaton este a bajnok Falcót verték az alapszakasz utolsó fordulójában

Fotós: Horog László / FMH

Ford ziccerével indult, Brown a sarokból felelt. Ford hasonló helyzetből nem talált be a túloldalon, Keller duplájával tovább nőtt a vendégek előnye. A fehérvári születésű center büntetőit is bedobta, őrizte 3-4 pontos előnyét a Falco, aztán Pongó belelendült, Pongó remek triplájával, valamint DeCosey duplájával már a hazaiak vezettek, 12-9. Előbb Takács Milán érkezett a padról, Somogyit váltotta, aztán Vojvoda jött Pongó helyett. Somogyi visszatért, de nem igazán találta a ritmust, nem dobott jól, valamint gyorsan összeszedett három személyi hibát. A túloldalon Tiby és Zach Brown ügyeskedett, Perl kosara után időt kért a hazai szakvezető, Alejandro Zubillaga. A center, Diong egyik büntetőjét sem dobta be, a másik palánknál Perl Zoltánt nem tudták tartani, remek játékával, valamint Cowels és Sövegjártó hármasával gyorsan elléptek a vendégek, 16-24.

Az első negyedet Diong kétpontosa zárta, a folytatásban Barac is megszerezte első pontjait, a házigazdák legjobbja, Pongó kintről válaszolt, Vojvoda is beköszönt, Milos Konakov kikérte első idejét, 24-26. Komoly harc dúlt a lepattanókért, öt pontra hízott a látogatók előnye, Pongó menetrendszerű tripláját hosszasan tapsolták a hazai hívek. Az előzőleg magabiztos Cowels hirtelenjében kétszer hibázott messziről, Vojvoda büntetőivel és Pongó ziccerével már a hazaiak vezettek, Konakov időt kért, 36-34, a félidő zárása előtt öt perccel. DeCosey megbotlott, de estében is bravúros trojkát dobott, a mezőny legjobbja, Pongó leült pihenni, Somogyi tért vissza, azonnal gólpasszt adott Takács Milánnak, DeCosey középtávolijának köszönhetően hat ponttal meglógott a Fehérvár. Eladott labdák miatt zárkóztak a sárga-feketék, az első húsz percet Vojvoda remek blokkja zárta, 49-45.

Diong négy pontjával haladt előre az Alba, nyolcra nőtt a különbség, aztán felváltva estek kosarak, nem tudta átlépni a tízpontos határt a házigazda, sőt, Cowels hármasával négyre jött a Falco, 58-54. Két, hasonló játékerőt képviselő együttes küzdött a parketten, a szólózni kezdő Diong elhagyta a labdát a vasi palánknál, azonban estében javított, elpöckölte Tiby elől, Ford zsákolt, Konakov pedig érthetően időt kért, 65-54. Lendületben maradtak a koronázóvárosiak, Vojvoda hármasa nyomán Konakov ismét maga köré gyűjtötte játékosait, közel húsz ponttal ellépett az Arconic-Alba, 73-56. Perl kapta el a fonalat, tízen belülre hozta övéit, Pongó begyűjtötte negyedik hibáját, le is ült a padra, Somogyi váltotta. Szabó Zsolt harcolt a lepattanókért Brown-nal, váltakozó sikerrel, a harcos Vojvoda palánkos duplája a hálóba hullt, fél óra után 79-68-ra álltak a csapatok.

Fotós: Simon Erika / ÖKK

Somogyi betörésével ismét 15-re nőtt a differencia, az irányító a későbbiekben is lendületben maradt, labdát szerzett, majd zsákolt, a vasiak tisztes távolból követték a házigazdákat. DeCosey ellen szabálytalankodtak, de így is betalált, Konakov ismét időt kért, 89-70-nél. Maradt a közel húszpontos különbség, jobbak voltak a hazaiak, nem adták fel a látogatók, a vége előtt három perccel Pongó kipontozódott, hiába jelezte a bíróknak, szerinte nem követett el szabálytalanságot, majd mosolyogva levonult a játéktérről. A Fehérvár megérdemelten nyert, zsinórban hetedszer, 97-91-re.

A felek szerdán este ismét találkoznak, az Aréna Savariában, a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Nagy meccs lesz, nem kérdés.

JEGYZŐKÖNYV

Arconic-Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 97-91 (18-24, 31-21, 30-23, 18-23)

NB I-es bajnokság, 26. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 2600 néző, vezette: Praksch Péter Árpád, Tóth Cecília, Söjtöry Tamás Ferenc (dr. Páli Kálmán)

Alba: Pongó 15/9, Somogyi 11/3, DeCosey 17/3, Ford 12/3, Philmore 10. Csere: Vojvoda 15/9, Diong 15, Takács Milán 2, Takács Martin -, Szabó Zs. -. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Falco: Pot 7/3, Brown 17/9, Kovács B. -, Tiby 10, Keller 6. Csere: Perl 19, Barac 15/3, Cowels 13/9, Sövegjártó 3/3, Krivacevic 1. Vezetőedző: Milos Konakov