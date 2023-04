KÖZÉP CSOPORT



Paksi FC II. (10.) – Iváncsa KSE (1.) 2-4 (0-2)

Vezette: Gáspár András



Paksi FC II.: Simon B. – Kovács N., Osztermájer (Ribár), Lorentz, Szécsi (Gregor) – Görög, Pupp (Nagy M.), Máté (Nagy R.) – Gyurkits, Pesti, Skripek (Horváth K.). Vezetőedző: Kindl István

Iváncsa KSE: Varga Á. – Madarász B., Aradi, Jova, Nyilas – Horváth B., Nagy-Kolozsvári, Kovács S., Sili (Fekecs), Suszter (Barta) – Bányai (Szabó Bence). Vezetőedző: Tóth András

Gól: Gyurkits (62.), Ribár (85.), illetve Suszter (36., 78.), Sili (12.), Bányai (68.)



Az Iváncsa KSE végig kézben tartotta a mérkőzést, és a folyamatosan kidolgozott helyzeteik mellett a gólok sem maradtak el. Előbb Sili Luka köszönt be, majd Suszter László lövése is utat talált a hálóba, így az első félidőben gyorsan meggyőző előnyre tettek szert. Majd a 62. percben egy 16-oson belüli kezezés miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak, melyet Gyurkits Gergő váltott gólra, 1-2. Mindössze néhány percig aggódhattak a vendégek, mert előbb Bányai Péter bizonyult tarthatatlannak, s növelte csapata előnyét, 1-3. Ezt követeőpen pedig Suszter László a 78. percben elvarrta a szálakat, 1-4. A 85. percben még egy szöglet utáni kontrából szépíteni tudtak a paksiak Ribár Milán révén, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég, 2-4.



Dunaújváros FC (5.) – ESMTK (3.) 2-2 (1-2)

Vezette: Kakuk Szabolcs



Dunaújváros FC: Molnár L. - Péter (Hegedűs K.), Fehér (Vajda), Szepessy R., Stampfel – Németh K., Leidl, Ferenczy, Tóth Á. (Ságodi) - Marlen, Székely. Vezetőedző: Dobos Barna.

ESMTK: Jeszenszky – Rédei, Lipcsei, Soós (Lucz), Slezák – Ferkel, Sükösd (Szűcs L.), Molnár R., Túri – Molnár J., Wirth. Vezetőedző: Turi Zoltán

Gól: Szepessy R. (24., 74.), ill. Túri (22.), Wirth (34.)



A 22. percben az üresen hagyott Túri Dániel szerzett a vezetést a vendégeknek, 0-1. Két perccel később Szepessy Róbert szabadrúgásból pókhálózta ki a bal felső sarkot, 1–1. A 34. percben Wirth Dániel használta ki az újvárosi védelem megingását, 1-2. Majd a 74. percben egy szögletet követően Szepessy R. fejesből is eredményes volt, 2-2.



NYUGATI CSOPORT



MOL Fehérvár FC II. (8.) – Csornai SE (17.) 1-0 (0-0)

Vezette: Nyekita Benjamin



MOL Fehérvár FC II.: Dala - Gyenti, Urbán, Horváth Á., Kojnok – Csepregi (Ambach), Molnár, Pető - Menyhárt, Cserkuti-Németh (Berekali), Babos (Húsvéth). Vezetőedző: Imrik László.

Csornai SE: Ficsór – Veres, Tóth A., Zámbó, Füleki (Papp R.) - Kerékgyártó, Csete (Márton), Füzi, Visy - Böcskey, Farkas (Horváth A.)

Vezetőedző: Varga Péter

Gól: Horváth G. (87.)



A 87. percben egy oldalszabadrúgást követően Horváth Ákos jó ütemben érkezett a hosszú oldalon és bevetődve 4 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0.



Bicskei TC (7.) – III. Ker. TVE (6.) 3-2 (0-1)

Vezette: Juhász Dávid



Bicskei TC: Illés - Gaszner, Bozsoki, Lakatos, Lapos – Marsa (Sipos G.), Hirman, Vékony - Varga L. (Savanya), Sóron (Dencinger), Varga Sz. (Kovács P.). Vezetőedző: Csordás Csaba

III. Ker. TVE: Hajagos – Papp M., Elek (Hegedűs L.), Török, Egerszegi – Tóth Z., Lapu (Borbély), Marques-Ariosa (Kirják), Schuszter – Barczi, Kulcsár D. (Szabó D.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gól: Sóron (50.), Gaszner (54.), Savanya (80.), ill. Török (30.), Barczi (66.)



A 30. percben Tóth Zoltán baloldali beadását Barczi Dávid átlépte, Török László pedig 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0-1. A 49. percben Sóron Tibort Patrik Márques-Ariosa a 11-es pont közelében fellökte, a megítélt büntetőt a sértett a bal alsó sarokba gurította, 1-1. Az 54.percben Lapos Máté ívelt át a baloldalról, Gaszner Roland megszelidítette a labdát, majd óriási gólt lőtt a hosszú sarokba, 2-1. A 66.percben a vissza futó Savanya Ferenc fellökte Törököt a büntető területen belül. A 11-est a rutinos Barczi a bal alsó sarokba lőtte, 2-2. A 80. percben Varga Szabolcs játszotta meg Sóront, aki a baloldalról beadott, Savanya pedig 10 méterről a kapuba pöccintett, 3-2.