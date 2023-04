Az első, székesfehérvári összecsapáson nemcsak elvesztették pályaelőnyüket a házigazdák, hanem egyik kulcsjátékosukat is, amikor a második szett végén Pesti Marcell bokasérülést szenvedett. Azóta kiderült, hogy ez annyira súlyos, hogy a válogatott átló nem szerepelhet már a finálé hátralévő meccsein sem.

Természetesen ettől függetlenül Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai továbbra is elszántan készülnek, és a bizakodásra az is okot adhat, hogy a GreenPlan VRCK elleni elődöntőt is vereséggel kezdték, de aztán sikerült fordítaniuk. A játékosok jelentős része a vasárnap rendezett első találkozón átesett a tűzkeresztségen, azaz élete első bajnoki döntőjén, a második meccsre már rutinosabban érkezhetnek. Meg kell jegyezni, hogy a 0:3 ellenére a fehérváriak nem vallottak szégyent az első mérkőzésen, hiszen az első játszmában nagyon sokáig vezettek, a másodikban pedig még jobban megszorongatták a rekordbajnokot. Arról nem is beszélve, hogy az alapszakaszban is szoros meccseket játszott a két csapat.

– Az első mérkőzés sajnos nem úgy alakult, ahogy vártuk, de ez egyel több okot adott arra nekünk, hogy még jobban dolgozzunk. Úgy gondolom, ha meglesz az az akarat, hit és elszántság, ami eljuttatott minket idáig, igenis be tudjuk bizonyítani, hogy van helyünk a döntőben. Bízom benne, hogy le tudjuk győzni a stresszt és higgadt játékkal egy nagyon jó mérkőzést játszunk csütörtökön. – nyilatkozta csapata honlapján Takács Milán, a MÁV Előre SC-Foxconn liberója.