Jó kontinensviadalt zártak a női tornászok Antalyában. Csütörtökön a csapatversenyt a bravúros negyedik helyen zárta a Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Szilágyi Nikolett, Czifra Bettina Lili összeállítású magyar együttes. Pénteken az egyéni összetett fináléját rendezték meg. A DKSE tornászak, Kovács Zsófia itt is kitett magáért, nagyon szoros küzdelemben a második helyen végzett a brit Jessica Gadirov mögött.

– Így, az ezüstéremmel a nyakamban már nagyon boldog vagyok, tényleg csak nagyon pici kellett volna az aranyhoz. Korláton éreztem, hogy belerúgtam a karfába, ez néha előfordul, kiszámíthatatlan ez, mert ha az ember nem oda nyitja a lábát, akkor sajnos ilyen van, ez kis, apró dolgokon múlik. Ez most 5 tizedet jelentett, és mivel néma csend volt a teremben éppen akkor, így még a bírók is hallották a hangot, tehát még az sem volt, hogy a zeneszó miatt esetleg nem tűnt fel nekik. Ha az megvan, akkor megvan az arany is, ezért legbelül kicsit csalódott vagyok, mert nagyon szerettem volna nyerni Kolozsvár után – mondta a szövetség honlapjának Kovács, aki a dobogón már tiszta szívből mosolygott ezüstéremmel a nyakában.

Szombaton és vasárnap a szerenkénti döntőket rendezték meg Törökországban, Kovács itt is érdekelt volt több szeren is. A hétvége első napján a magyarok értékes pontszerző helyen végeztek, felemás korláton Kovács Zsófia az ötödik, Székely Zója pedig hatodik helyen zárt.

– Igazából szomorú vagyok nagyon, éremmel szerettem volna hazamenni, akár az első hely is meglett volna, nagyon szép gyakit csináltam, a végén ismét a leugrásban, az érkezésben volt egy nagy hibám! Szomorú vagyok nyilván, de még ott a holnap, próbálom kipihenni magam és a holnapra koncentrálni – értékelt a szombati nap után a dunaújvárosi sportoló.

A pihenés vasárnapra jól működött, hiszen Kovács Zsófia még egy érmet szerzett Antalyában. A gerenda szerdöntőjében a magyar tornász a harmadik helyen végzett. Nem volt egyszerű ez a bronzérem, ugyanis az elsődleges eredmények alapján 33 ezreddel lemaradt volna Kovács a dobogóról, de magyar csapat óvást nyújtott be az egyik elem megítélésével kapcsolatban, amelynek helyt adtak, így a DKSE kiválósága azonos ponttal zárt a második helyen záró Manila Espositóval, de az olasz a kivitelezésben jobban teljesített, így övé lett az ezüstérem, a magyar tornászé pedig a bronz.