A Vidi újra a kiesés ellen küzd, erre legutóbb az 1990-es években volt példa Székesfehérváron. A Red Blue Devils tagjainak többsége akkor talán még nem is járt meccsre, mikor nehéz idők uralkodtak a Sóstón. Az anyagi háttér már biztos, azonban most újra krízisbe került a futballcsapat, melyet továbbra is lelkesen, de ha kell, kritikusan támogatnak az ultrák, az RBD szurkolói.

A lengyel-svéd edző, Bartosz Grzelak március 15-én vette át a szakmai munka irányítását, vezetésével egy győzelem és három döntetlen a Vidi mérlege az NB I-ben.

A tapasztalatokról, a közeli és távoli jövőről kívánnak diskurálni a drukkerek az új vezetőedzővel, ezért csütörtökön 18.00 órakor a Club 41 (Székesfehérvár, Budai út 2.) pincehelyiségében látja vendégül Bartosz Grzelakot. A kötetlen, baráti hangulatú találkozóra a szurkolói csoport tagjai szeretettel várnak minden Vidi-szurkolót az eseményre.