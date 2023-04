Két eltérő fázisban lévő válogatott találkozott egymással péntek délután Borsodban, hiszen Japán egy hét múlva már kezd a divzói I/B-s világbajnokságon, míg a mieink csak a május közepén lesznek érdekeltek az A-csoportban. A válogatotthoz a héten a fehérvári keménymag is csatlakozott, így egyre jobban formálódik a keret. Otsu Kosuke helyzetével kezdődött el a találkozó, de Bálizs résen volt, majd a túloldalon Papp lehetősége maradt ki. Az első percek inkább a mezőnyjátékról szólt, majd a harmad derekán Erdély nagy helyzetnél védett a kapus. Kimaradt emberelőnyök következtek, majd az utolsó két percre fordulva Papp támadott lendületből, két szép csel után pedig Fukufuji lábai között a kapuba lőtt, 1-0.

A második játékrész bár japán lövéssel startolt el, de utána emberelőnyben a mieinknek voltak helyzetei, Sofron és Bartalis is veszélyeztetett. Öt az öt ellen fölénybe kerültek a vendégek, és a nyomás pedig góllá érett tíz perc elteltével, emberelőnyben egy kipattanót Nakajima Shogo értékesített, 1-1. A bekapott gól is felébresztette Kevin Constantine gárdáját, és pár minutummal az egyenlítés után ismét megszerezte a vezetést Magyarország, a Hydro Fehérvár AV19 védőjének, Nilssonnak a bombája kötött ki az alsó sarokban, 2-1.

A Volán védője, Henrik Nilsson (balról a második) első gólját szerezte a válogatottban

Forrás: Nagy Gabor Sandor / MJSZ

A harmadik harmadban sem kímélték egymást a felek, a kemény küzdelem továbbra is jellemző volt mindkét oldalon. Kisebb helyzetek után megszületett a harmadik magyar találat is, Garát hát mögött passzát Nagy Krisztián lőtte el védhetetlenül a kék vonalról, 3-1. Kicsivel később már ott volt a negyedik is a japánok kapujában, ismét Nagy volt aktív, szép cselek után pedig közelről fonákkal volt eredményes, 4-1. A végére is hagyott még muníciót a magyar válogatott, Galló egy „oda nem nézős” passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe Papp Kristófot, aki közelről nem hibázott, 5-1. Otsu gólja még belerondított némileg az összképbe, de a hazaiak magabiztos győzelmet arattak. Szombaton ismét megmérkőznek egymással a felek Miskolcon.

Magyarország – Japán 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

Miskolc, 910 néző.V.: Pálkövi, Rencz, Muzsik, Kövesi.

Magyarország: Bálizs – Hadobás, Pozsgai, Hári, Papp 2, Galló (1) – Fejes, Szirányi, Erdély, Vincze, Bartalis – Falus, Nilsson 1, Ambrus (1), Nagy G., Sofron (1) – Garát (1), Szabó B., Nagy K. 2, Terbócs, Vértes. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Japán: Fukufuji – H. Sato, Yoneyama, Hitosato (1), Nakajima S. 1, Takagi – Halliday, Furuhashi, Hanzawa (1), Nakajima T. – Ishida, Yamada, Osawa (1), Otsu K, Suzuki K. – Otsu Y. 1, Toko (1), Irikura, Isogai, Sato K. Vezetőedző: Perry Pearn

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 29-29.