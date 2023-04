Evans a Virginia Technél 2016-ban újoncként rögtön kezdő lett és vezetésével a csapat történetének második legeredményesebb offense-teljesítményét nyújtotta, az irányító pedig nyolc iskolai rekordot is megdöntött és 153.0-s irányító-értékeléssel végzett – emeli ki a Fehérvár Enthroners közösségi oldalán.

Evans megjárta a Philadelphia Eagles együttesét, majd a Green Bay Packersben kötött ki. Az edzőkeretbe is bekerült, az idényt is ott fejezte be.

Evans a következő években az olasz ligában, aztán a Japánban is játszott, ahol az év újoncának választották.