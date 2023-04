Hetven női öttusázó küzdött két csoportban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kvalifikáción. Mindkét csoportban a legjobb 18 léphetett tovább az elődöntőbe.

Gulyás Michelle nyerte a kvalifikációt

Fotó: Árvai Károly / Forrás: Nemzeti Sport

Az A csoportban a kairói világkupát nyerő Gulyás Michelle maga mögé utasította a mezőnyt a selejtezőn, mögötte pedig Bauer Blanka és Réti Kamilla ért célba a laser-runt követően. A B csoportban Barta Luca harmadik, Guzi Blanka 13. lett, így ők is versenyezhetnek az elődöntőben. Simon Saroltától és az Alba Öttusa SE kiválóságától, Alekszejev Tamarától is előkelőbb helyezést várt a szakma és az öttusatársadalom. Alekszejev vívása nem sikerült jól, s már nem tudta beverekedni magát a legjobb 18 közé. A 21. helyen fejezte be a kvalifikációt, így számára véget ért a budapesti világkupa. Simon Sarolta a másik csoport 20. helyén búcsúzott.

Mészáros Eszter a 24., a Fehérváron nevelkedett, most a Trion SC-ben sportoló Ormándi Rebeka a 27. lett. A B csoportban Eszes Noémi a 27., Dulai Kinga a 29., Dobronyi Dorina a 31. pozícióban zárt.

Ormándi Rebeka (16) sem lépett tovább

Fotó: Árvai Károly / Forrás: Nemzeti Sport

Szerdán a férfiak kvalifikációjával, és a nők rangsoroló vívásával folytatódik a világkupa.

A férfiak mezőnyének magyar indulói: Gyurka Márk Manó, Kardos Bence, Böhm Csaba, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Regős Gergely, Bereczki Richárd, Bruckmann Gergő, Viczián Bence, Gáll András, Tamás József, Demeter Bence (utóbbi kettő a Volán Fehérvár sportolói)

A budapesti világkupa további programja:

Április 26., szerda - férfi kvalifikáció (3 csoport);

17.00 - 19.30 Női elődöntő - rangsoroló vívás

Április 27., csütörtök - női elődöntő (2 csoport);

11.30 - 14.00 Férfi elődöntő - rangsoroló vívás

Április 28., péntek - Férfi elődöntő (2 csoport)

Április 29., szombat - Női döntő (10.05 lovaglás, 10.45 bónusz vívás, 11.15 úszás, 11.45 laser-run, 12.05 eredményhirdetés);

Férfi döntő (16.35 lovaglás, 17.15 bónusz vívás, 17.45 úszás, 18.15 laser-run, 18.35 eredményhirdetés)

Április 30., vasárnap - Vegyes váltók versenye (16.05-18.45)