A júniusban immár az európai amerikaifoci-ligában (European League of Football, ELF) szereplő Fehérvár Enthroners még április elején közös megegyezéssel szerződést bontott Gabriel Cunningham-mel, így új QB poszton bevethető játékos után kellett néznie a klub menedzsmentjének. A Koronázók nagy vadat fogtak, hiszen Jerod Evans érkezik, aki korábban a Virginia Tech és a Green Bay Packers irányítója is volt.

Egyetemi karrierjét a US Force Academyben kezdte, majd a Trinity Collegeban futballozott és 2015-ben mindössze 8 mérkőzésen 3164 yardot és 38 TD-t hozott össze, ami azóta is megdönthetetlen iskolai rekord. Ezután került Evans a Virginia Tech csapatához.

2016-ban újoncként a Blacksburg Hokies a valaha volt a második legeredményesebb offense teljesítményét nyújtotta. Nyolc iskolai rekordot döntött meg, amiből hat ma is élő: legtöbb passzolt TD (29), passing yards (3,546), total offense (4,392), completions (268), legtöbb TD egy meccsen (5 a Boston College ellen), és QB rushing yard (846 yd).

Jerod pass completion aránya (268/422, 63,5%), és a 153.0 QB rating-je a második legjobb teljesítmény a Virginia Tech történetében. Fentieken túl futott még 12 TD-t is, így összesen 41 touchdown-nal zárta a történelmi szezont.

Az 1994 januárjában, Dallasban született játékos a szezon végén úgy döntött, az utolsó év előtt elköszön az egyetemtől, s belép a 2017 áprilisi draftra. 4 csillagos prospect-ként nagy meglepetésre nem draftolták, de a következő héten lecsapott rá a Philadelphia Eagles. Egy sérülés miatt azonban nem került csapatba, a Green Bay Packers igazolta le és tette az edzőkeretbe.

A következő években előbb az IFL-ben szerepelt, majd 2021-ben Tokióba az X-League-be igazolt, melyet az NFL és a CFL után a világ 3. legerősebb bajnokságaként tartanak számon. Evans-t az év legjobb újonc játékosának választották Japánban. 2022 óta újra a tengerentúlon játszott, az IFL-ben a Vegas Knights Hawks-t és a Northern Arizona Wranglers-t erősítette.