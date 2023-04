U19 9 perce

Nagy pofont kapott a Nyék

A megyei U19-es I. osztályú labdarúgó 16. fordulójának rangadóján a Sárosd kiütötte az előtte álló listavezető Tóvill Kápolnásnyék csapatát. Akárcsak a legutóbbi játéknapon, most is potyogtak a gólok, és ezúttal is 33 találat esett.

Káldor András Káldor András

Handler Martin (Videoton Baráti Kör) az enyingi védők szorításában Fotós: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Sárosd (2.) – Tóvill-Kápolnásnyék (1.) 7–2 (3–1) Vezette: Berényi Ádám. Sárosd: Bölkei – Hallósi, Szegfű (Balázs), Vachler, Dvéri II. Zs. - Kaltenekker (Véninger), Buza, Kiss N., Mák - Várnai (Uhrin Á.), Uhrin M. Vezetőedző: Arany Tibor. Tóvill-Kápolnásnyék: Horváth P. – Domak, Varga D., Szente, Őz – Zsigmond L., Nagy E., Kutai, Matacz (Lőrincz B.) – Végvári B., Lőrincz M. Vezetőedző: Höltzl Richárd. Gól: Buza (25., 27.), Hallósi (35., 48.), Vachler (75., 87.), Mák (66.), ill. Lőrincz M. (30., 89.). Velence SE (10.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (4.) 3–8 (2–3) Vezette: Bécs Krisztina. Velence SE: Tóth B. – Horváth Ferenc, Koszti, Bati (Szűcs M.), Krausz (Pándi) - Vilics, Liptai, Badics (Rózsa), Zsári - Gránitz (Kővári K.), Kiss G. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Soberón-Kovács – Busa, Bereczky, Kovács O., Porvázsnyik - Molnár D. (Héger), Németh B., Somodi, Nagy B. - Kocsy, Balogh B. (Szalóki). Utánpótlás vezetőedző: Oláh Attila. Gól: Koszti (24.), Kiss G. (27.), Gránitz (65.), ill. Bereczky (43., 69., 88.), Busa (55., 75.), Somodi (4.), Porvázsnyik (35.), Balogh B. (67.) Polgárdi (7.) – Kisláng (9.) 4–1 (0–0) Vezette: Almádi Sándor. Polgárdi: Hajcsár N. – Szépvölgyi, Pap, Süveges, Fi - Borbély, Balazsek (Mészár T.), Enyed (Baracskai), Hajcsár J. (Vas) - Mészár Sz., Tóth V. Kisláng: Szolga – Takács M., Szántai, Vigházi, Izing (Balogh L.) - Nagy M. (Szalárdi), Ignácz, Burkus, Szabó M. - Usztics, Papp L. Gól: Borbély (76., 87.), Tóth V. (47.), Balazsek (62.), ill. Ignácz (56.) Kiállítva: Szántai (83.). Martonvásár (6.) – MIE-Datatrans (11.) 4–0 (1–0) Vezette: Závotka Csongor. Martonvásár: Kispál – Gábor Z., Keresztesi (Lendvai), Rácz (Horváth Á.), Szigeti (Ámit) – Pintér O. (Jancsik), Morvai (Görcs), Gábor Á., Juraszkó - Halenár, Nádi. Utánpótlás edző: Neuvert Álmos. MIE-Datatrans: Szoboszlai – Erős, Engler, Farkas G., Pénzes - Kovács B. (Kasó), Király, Németh L. (Németh Á.), Merkl (Domján) - Kabáczy, Krutzler (Szabó L.). Utánpótlás vezetőedző: Farkas István. Gól: Halenár (12.), Gábor Á. (59.), Horváth Á. (73.), Nádi (90.) Videoton Baráti Kör (8.) – Enying (3.) 2–2 (1–1) Vezette: Somogyvári Attila. Videoton Baráti Kör: Márkus – Neumann, Juhász G., Varga M., Handler - Borsos, Tislér, Boros M., Fülöp - Mayer, Tóth P. Enying: Elek Gy. – Kiss K., Szabó I., Mohai, Gyárfás-Tóth - Varga P., Vas, Németh Sz., Kizlinger - Kenessey, Elek Zs. Utánpótlás edző: Halász Gergő. Gól: Tóth P. (42., 81.), ill. Kizlinger (38.), Elek Zs. (50.) Szabadnapos: Ercsi Kinizsi (5.) A góllövőlista állása: Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 31 gól Vachler Barnabás (Sárosd) 24 gól Porvázsnyik Máté (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 23 gól

