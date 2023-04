2023 április 22., szombat, 17:00



Sárosd (6.) – Sárbogárd (4.) – ősszel 2-2

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Az Enying elleni találkozón a második félidőben ellenfelünk már nem nagyon jött át a térfelünkön, bár végig benne volt a veszély a kontráikban, illetve az általunk okozott hibák utáni labdaszerzésből két gyors támadójuk - Paluska Krisztián és Nyikos Martin - révén akár be is találhattak volna, ha jobban élnek a lehetőségeikkel. Igaz, hogy volt a szünet után két ordító helyzetünk, amiket kihagytunk, de úgy érzem nem volt benne több, igazságos volt a pontosztozkodás. Az utolsó három mérkőzésünket nézve a Tordas ellen kikaptunk, de ehhez hozzájárultak komoly egyéni hibák. Bodajkon sem nézett ki jól a játékunk, ennek okát még keresem, de igazán a hozzáállásunkkal van a legnagyobb problémám, az nem megfelelő. Többet várok a fiataloktól, nem tesznek bele annyi pluszt, amennyit elvárnék. A Sárbogárd ellen szeretnénk megtartani a pozíciónkat, de sajnos pontokat is hullajtunk el olyan mérkőzéseken, amelyeken mi lennénk a favoritok. Abban biztos vagyok, hogy fel fogom forgatni a csapatot szombaton, a Sárbogárd jó csapat magukra találtak a kisiklásaik után. Egyben vannak, elől veszélyesek, jól presszingelnek, jók az átmenetekben és gyorsak a széleken. A papírforma a Bogárd javára billenti a mérleget, de természetesen nem feltartott kézzel fogunk kimenni a pályára, szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, és meglepő eredményt elérni. Nagyon nehéz mérkőzést várok! Nem tudom még mennyire lesz teljes a csapat, többen sérüléssel bajlódnak.



Tordas R-Kord (3.) – Enying (10.) – ősszel 1-0

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Legutóbb Bodajkon megmutatkozott a csapat egysége, igazság szerint az első negyedórában el kellett volna dönteni a mérkőzést, hat százszázalékos helyzetet hagytunk ki. Majd a hazaiak találtak két gólt szabadrúgásból és tizenegyesből, de aztán a második félidőben mi is a pontrúgásoknak köszönhetően megfordítottuk a mérkőzést. Az Enying egyáltalán nem lesz könnyű ellenfél, decemberben isteni szerencse kellett ahhoz, hogy nyerni tudjunk ellenük, mert olyan helyzeteket hagytak ki, amelyekkel meccseket lehetett volna nyerni. Nyilván hazai pályán más lesz ez az összecsapás, remélem, hogy azzal a játékkal, amit mutattunk Bodajkon, itthon tartjuk a három pontot. Most már a csapat is nézegeti a tabellát, mindenki elgondolkodott azon, hogy szerezhetnénk egy érmet, főleg úgy, hogy nagyon egyben van a társaság. Szilágyi Roland lehet, az egyetlen hiányzónk, de bízom abban, hogy a hétvégén ő is pályára léphet.



Bodajk SE (13.) – Lajoskomárom (9.) – ősszel 1-2

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Többek között azért is veszítettük el a Tordas elleni mérkőzést, mert elfogytunk, elfáradtunk. Nem számíthattam Joó Gergőre, Deme Leventére, Nagy Alexre, míg Molnár Richárd öt sárga lapja miatt nem léphetett pályára. Rajtuk kívül Kis Viktor megsérült, Katóka Richárd pedig sérülten játszott. Óriásit küzdöttek a fiúk, vezettünk 2-0-ra, de ellenfelünk ötöt cserélt, és ezt már nem bírtuk el. Három pontrúgásból kaptunk gólt, ezeket el lehetett volna kerülni, talán egy pontot meg érdemeltünk volna. Mindenesetre nagyon jó mérkőzés volt, azt azonban el kell ismerni, hogy a Tordas most előttünk jár. Bízom abban, hogy hétvégére mindenki visszatér, és győzelmet várok a Lajoskomárom ellen. Nekünk feltétlenül szükségünk van a három pontra!



2023. április 23., vasárnap, 17:00



Ikarus-Maroshegy (7.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) – ősszel 0-1

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Szerettük volna elhozni Lajoskomáromból a három pontot, és folytatni Mány ellen mutatott helyzetkihasználást, de kemény mérkőzésen csak egy ponttal lettünk gazdagabbak. Végig adok-kapok zajlott a pályán - zömében inkább mi kaptunk, sajnos megtorlás nélkül - de a döntetlen talán igazságos a mérkőzés képét nézve. Az első félidőben mi, míg a szünet után a Lajoskomárom volt inkább fölényben. A városi derbi a Főnix FC ellen mindig más, remélhetőleg plusz motivációt ad a csapat számára. Ellenfelünk az esélyesebb, ők a dobogóért küzdenek, de természetesen mindent meg fogunk tenni azért, hogy meglepetést okozzunk. Kovács Levente továbbra is hiányzik, Schmuck Balázs bokája sérült, mindenki más egészséges.



Martonvásár (14.) - Mányi TK (11.) – ősszel 0-5

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - A Gárdony ellen, amikor a második félidőben elkezdtünk egy kicsit játszani adódtak lehetőségeink. Nem játszottunk alárendelt szerepet, de hiányoztak a jó passzok és a jó lövések, amelyekkel eredményesek lehettünk volna. Amennyiben bátrabban játszunk, lehetett volna keresnivalónk, még egy döntetlent is kihozhattunk volna ebből a mérkőzésből. A Mány ellen is, ahogy minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy nyerni szeretnénk. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy ellenfelünknél gondok vannak, ám nagyon figyelnünk kell, mert a Főnix FC is csak egy góllal verte meg őket. Ősszel elég nagy különbséggel győztek le bennünket, szimpatikus csapat benyomását keltették, ezzel azonban nem szabad foglalkozni, meg kell őket verni. Bent akarunk maradni, és ehhez szükség lenne a három pontra, és ez lehetne az első lépcsőfok, amelyet meg kell lépni. Biztos, hogy lesz hiányzó vasárnap, mert a héten is voltak. Kádár Józsefnek elrepedt a csípőcsontja, Szél Lászlónak tüdőgyulladása van, de szerencsére a fiatalok jó szálltak be legutóbb, lehet rájuk számítani.



Csór Truck-Trailer (12.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 0-3

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nagyon nehezen éltem meg az Ercsi elleni vereséget, először is szeretnék elnézést kérni szurkolóinktól, akik nagy számban látogattak el a mérkőzésre biztatni bennünket. Tisztában vagyunk azzal, hogy csalódást okoztunk nekik. A mi célunk a bennmaradás, a játékoskeretünk arra hívatott, hogy ezt elérjük, de ez is csak úgy sikerülhet, hogyha csapat jelentős része a teljesítményének legalább a nyolcvan százalékát kiviszi a pályára. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor nekünk esélyünk sincs. Ezzel nem akarom az Ercsi győzelmét kicsinyíteni, példát mutattak abból, hogyan kell küzdeni és komolyan venni egy meccset kilencven percig. Az eredmény elég megalázó, de legalább az ellenfél hozzáállása nem volt az, amit lehetett azt a részéről kihozta ebből a találkozóból. Remélem azt, hogy ebből minden játékosom tanult és előre tudunk nézni. Számunkra nagyon komoly mérkőzés lesz a Gárdonyi elleni összecsapás, itt lehetősége van a csapatnak egyből javítani azt a hibát, amelyet elkövetett a hétvégén, megmutatni azt, hogy többre vagyunk képesek. Már eddig is több meghatározó játékosunk hiányzott, de nem szerettem volna mentségként felhozni az Ercsi elleni vereség kapcsán, vannak hiányzók, de attól csapat egy csapat, hogy ezt meg tudja oldani.



Ercsi Kinizsi (8.) – Bicske II. (15.) – ősszel 8-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Nagyon készültünk a Csór elleni mérkőzésre, de azt nem gondoltuk volna, hogy ennyire könnyedén fogunk nyerni. Szerencsére motiváltak voltak a srácok, tudatosan készültek, jó passzban vagyunk, talán nem panaszkodhatok. Benne volt az őszi 5-2-es vereség után a visszavágás vágya is ebben a mérkőzésben. Nem vitás azon a találkozón mutatta a csapat az előző félév legrosszabb formáját, semmi nem jött össze. A héten az a legfontosabb, hogy a Földön tartsam a srácokat, hogy ne szálljunk el magunktól, maradjunk ezen a jó úton. Vannak sérültjeink, Csór ellen is korábban kellett cserélnem, mint elképzeltem, hogy hogyan fogunk kiállni a Bicske II. ellen, azt még nem tudom. Az biztató, hogy Tóth Krisztián már visszatérhet eltiltása után, azt remélem, ahogy korábban is a cserék, úgy a kiegészítő játékosok is hozzátesznek majd a játékunkhoz.



Szabadnapos: Tóvill Kápolnásnyék (5.)