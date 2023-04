Az első lengyelek elleni találkozón eleinte nem nagyon találta a ritmust a magyar válogatott, el is húztak a hazaiak két góllal. Aztán a harmadik harmad elején megrázták magukat a mieink és két gyors góllal ismét egyenlő volt az állás. Sajnos azonban a folytatásban ismét a lengyelek szerezték meg a vezetést, és erre még rápakoltak a végén egy üreskapus gólt is, így 4-2-re nyerte.

Pénteken ismét összemérte erejét a két gárda, ezúttal Bytomban volt a randevú. A Hydro Fehérvár AV19 kötelékéből Hári János, Erdély Csanád, Bartalis István, Vértes Nátán, Németh Kristóf és Mihály Ákos kapott lehetőséget, Bálizst pedig Rajna helyettesítette a kapuban. A mérkőzést szinte rögtön emberelőnybe kezdhette Magyarország, de nem sikerült bevinni az első találatot. De csak késleltetve lett a magyar gól, a hetedik minutumban Erdély értékesített egy kipattanót. Újabb magyar fór maradt ki, a lengyelek pedig büntettek, a 16. percben Dziubinski révén jött az egyenlítés.

A második játékrészben sem kellett sokat várni a mieink találatára, fehérvári kéz ezúttal is benne volt, Vértés volt az előkészítő Szabó Bence góljánál. Ez a harmad magyar kiállításokról szólt, egy kettes hátrányból pedig ismét egalizáltak a hazaiak Wronka révén. Enyhe fölénybe hokiztak a lengyelek és ez az utolsó etapban sem változott, Rajna védések után az 54. percben betalált Lengyelország, Kolusz volt eredményes. A hajrában többek között Bartalisnak is akadt helyzete, sőt Kevin Constantine vezette stáb a kapuslehozatallal is megpróbálkozott, de nem vezetett eredményre, így második lengyelországi mérkőzését is elveszítette a magyar válogatott. Összességében hatodik felkészülési mérkőzésén ötödik vereségét szenvedte el a gárda. Folytatás kedden Nagy-Britannia ellen.