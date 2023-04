Beragadt a rajtnál a Gárdony-Pázmánd NKK, csak a hatodik percben találtak be először a tópartiak a debreceni fiatalok kapujába. Már 5-2-re vezetett a DVSC U19, mikor a hazai hibákat elkezdték megtorolni a Fejér vármegyeiek. Sorozatban ötöt rámoltak be Lukovicsék, s egyet sem kaptak, így a félidő derekán már a Gárdonynál volt az előny. Csatlós Csenge brillírozott a kapuban, sőt, az első félidőben egyszer gólt is dobott. A DVSC elvesztette a fonalat, s a szünetre kétgólos vendégelőnnyel vonultak a csapatok.

Fordulás után is Bacsi Mihály együttesének akarata érvényesült, négy góllal is elhúzott a Gárdony-Pázmánd. Azonban belekényelmesedett a helyzetbe a Velencei-tavi egylet, s a debreceni fiatalok felzárkóztak. Csernyánszki Liliána góljával a 48. percben vette át a vezetést a Loki, 20-19. Sőt, hat perccel a vége előtt Csernyánszki hetesgóljával már három gól volt a hazaiak fórja. A végjátékban mindkét oldalon sok volt a hiba, így a DVSC U19 őrizte előnyét, s a pontvadászatban másodszor is legyőzte a Gárdonyt.

DVSC SCHAEFFLER U19 – Gárdony-Pázmánd NKK 24–22 (11–13)

Debrecen, 120 néző: V: Babidorics B., Reszegi Cs.

DVSC U19: Torda V. – Kiss Cs., Kelemen D., Csernyánszki L. 6 (1), Kostyó P. 2, Nagy N. 9 (1), Makó Z. 1. Csere: Reszegi E. (kapus), Helm B., Bacenkova D. 5, Szabó F., Fodor V., Balogh R. 1, Koczka L., Eszenyi G. Edző: Kudor Kitti

Gárdony: Csatlós Cs. 2 – Kukucska V. 4, Bártfay E. 1, Hamuth L. 2, Kovács D. 6 (2), Becséri K. 4, Zámori D., Lukovics B. 2. Csere: Kaffka E. (kapus), Bozsok D. 1 (1), Bánfai V., Sárvári K., Ágoston N., Takács C., Szűcs N. Edző: Bacsi Mihály Zoltán.

Kiállítások: 8, ill. 0 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/2.