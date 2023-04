A két gárda első mérkőzése igencsak gólgazdagra sikerült, hiszen a britek 7-4-re nyertek az első randevún. Azon a találkozón az utolsó harmadban gyakorlatilag saját magának nehezítette meg a dolgát a válogatott, hiszen a záró etap még magyar vezetésről kezdődött, de aztán jött néhány fölösleges kiállítás, az előnyöket pedig kihasználták a hazaiak. Fehérvári részről volt ok az örömre, hiszen Vértes Nátán és Horváth Milán is megszerezte első gólját a felnőtt válogatottban.

A második összecsapást jobban kezdte Nagy-Britannia, a magyaroknak kellett néhány perc, mire lendületbe jöttek. Aztán a játékrész második felében is több lehetőség adódott a mieink előtt, emberelőnyben is, de nem sikerült megszerezni a vezetést, sőt Sofron kiállítása miatt egy fórt is ki kellett védekezni.

A második harmadban ismét emberhátrányba kerültek a magyarok, majd inkább a vendégek kerültek helyzetben, Sárpátki, Mihály és Nagy Gergő is közel állt a vezetés megszerzéséhez. Sajnos azonban az első gólt a britek jegyezték, a 38. percben Waller saját kapujától megindulva zárta le eredményes akcióját, 1-0.

Az utolsó játékrészben 22 másodperc telt el és jött is az egyenlítés, Hári vezérletével lódultak meg a mieink, Sofron pedig feltette az i-re a pontot. Kiegyenlített játék zajlott, majd egy kihasznált fór után ismét vezettek a házigazdák. Kevin Constantine gárdája ment előre az egalizálásért, két perccel a vége előtt Bálizs is lekorcsolyázott, de a hazaiak találtak be. Ezt követően emberelőnybe ismét lement a magyar kapus, Erdély gólja azonban már csak a szépítésre volt elég, 3-2.

– Egy hosszú túrán vagyunk túl, amely sok tapasztalattal szolgált mindenki számára. Nagyot küzdöttek ma a srácok, azonban a forgatókönyv sajnos ugyanaz volt, mint az ezt megelőző három összecsapáson, az emberhátrányból kapott gólok megpecsételték a sorsunkat. Frusztráló ez, mert sokszor olyan idősebb, tapasztaltabb játékosok kapnak felesleges kiállításokat, akiknek nem szabadna ilyen helyzetbe hozni a csapatot. Át kell beszélnünk ezeket, hogy a hamarosan kezdődő világbajnokságra készen álljunk – mondta Constantine a szövetség honlapjának.

Nagy-Britannia – Magyarország 3-2 (0-0, 1-0, 2-2)

A magyar csapat összeállítása: Bálizs – Stipsicz, Hadobás, Erdély, Hári, Sofron – Szabó B., Fejes, Vértes, Papp, Galló – Kiss R., Horváth M., Kóger, Nagy G., Mihály – Szirányi, Garát, Magosi, Nagy K., Sárpátki. Vezetőedző: Kevin Constantine.