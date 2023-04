A triatlonos testvérpár, Dévay Márk és Dévay Zsombor, valamint klubtársaik duatlonversenyen edződtek a múlt hétvégén. A tréning gyanánt teljesített megmérettetésen jól mentek a fiúk, azokat a számokat mutatták a mért adatok, amit erre az időszakra tervezett edzőjük és édesapjuk, Dévay László.

Közeleg a meglehetősen sűrű versenyszezon. Dévay Márkó az év elején Abu Dzabiban már rajthoz állt, de azt követően a edzéseké volt a főszerep. Május második hétvégéjén Japánban, Jokohamában indul a világbajnoki sorozat első állomásán. A fiatalabb testvér, Zsombor pedig Európa-kupa-versenyen szerepel Olaszországban.

Dévay Márk (elől) az olimpiai kvalifikációt tartja szem előtt, Zsombor Európa-kupa-futamokon és az Európa-játékokon indul idén

Fotó: KAISER Erika / Forrás: Trion SC

- Most ráteszünk egy-két lapáttal, hogy minden rendben legyen, mert nagyon sűrű lesz a szezon - jelentette ki Dévay László, a fiúk trénere, utalva arra, hogy a következő napokban, hetekben is keményen melóznak. - Márkó kvalifikációs versenyeken indul idén, minden világbajnoki futamon és emellett világkupa-versenyeken is harcba száll. Próbáljuk egyensúlyban tartani a terhelést, hogy ne minden hétvégén versenyezzen, mert azt nem lehet bírni. Két-három hetes ciklusokra próbáljuk osztani a szezont, nyáron pedig, június végére, július elejére tervezünk egy edzőtábort, ahol Márkó már a párizsi tesztversenyre készül majd.

Dévay Zsombi folyamatosan Európa-kupázik, de egy-két világkupára is szeretne eljutni. U23-as Eb-n és a korosztályos világbajnokságon is indul idén. Június 20-tól Krakkóban viaskodik az Európa-játékok mezőnye, melyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervez számos sportág számára. Zsombor itt is versenyez, június 28-án rendezik a férfiak döntőjét.

Dévay Márk a célban

Fotó: KAISER Erika / Forrás: Trion SC

- Elvárások nincsenek. Azt próbáljuk szem előtt tartani, hogy folyamatos, állandó javulást érjünk el évről-évre. Nincsenek nagy kilengések a formában a fiúknál, s ez nagyon jó - vélekedett Dévay László. - Van néhány olyan sportoló a nemzetközi mezőnyben is, akik egyszer dobogóra állnak, majd a következő versenyen már csak a negyvenedik helyen zárnak. Ezzel nem is tudok edzőként mit kezdeni, mert ha valaki évről-évre egymásra építi a ciklusokat, akkor előfordul, hogy kicsit az átlag alatt, vagy az átlag felett teljesít, de nincsenek nagy amplitúdók. A fiúk kicsi kora óta fontosnak tartom, hogy mindig egy picit lépjünk előrébb, hogy évről-évre magasabb szinten legyünk. A fiúknak természetesen vannak elvárásaik magukkal szemben, minden versenyen jobban és jobban szeretnének szerepelni. Márkónak ehhez jön még a sikeres olimpiai kvalifikáció. De vallom, a triatlon rendkívül fiatal sportág, dinamikusan fejlődik, és rengeteg lehetőség rejlik benne. Mi Magyarországon mindig az olimpiai célokat látjuk magunk előtt, a többi mind másodlagos. Az Arena Games - a sportág fedett, kis helyigényű változata - is nagyon izgalmas, új formátuma a triatlonnak, amit olimpiai sportággá kívánnak fejleszteni. A ironman féltávú versenyeire is versenysorozatok futnak, komoly nevekkel és iszonyatos nézettséggel. Persze, az olimpia lebeg a szemünk előtt, Márkónak Párizs és Los Angeles, Zsombinak Los Angeles és az azt követő nyári játékok lehet fókuszban. Nincs elvárásom velük szemben. Én már annak is örülök, hogy ezen a szinten vannak. Márk a 25. a triatlon világranglistán, ez fantasztikus dolog. Büszke vagyok rájuk már most is!