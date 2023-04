Pénteken elég jó teljesítményt tett le az asztalra Kevin Constantine együttese, hiszen egy jó tempójú mérkőzésen sikerült 5-2-re nyerni. Ezen a héten már egyre jobban hasonlít a keret a végleges bővebb létszámhoz. Míg a mieinknek még van néhány hetük az A-csoportos világbajnokságig, Japán jövő héten már a divízió I/B-s tornán lesz érdekelt. A mérkőzés előtt Vas János végezte el a kezdő korongbedobást, aki az elmúlt hetekben nem csak a válogatottól, de az aktív pályafutásától is elbúcsúzott, a Fehérváron is jégkorongozó csatár a DVTK U21-es gárdáját vezeti jövőre.

Magas tempóban kezdtek a felek, nagyon gyors cserék voltak mindkét oldalon, lehetőségek az első percben inkább a magyarok előtt adódtak, de Narisawa résen volt. Aztán Nakajima Shogo tette próbára Balizst, de a magyar kapus a pénteki összecsapáshoz hasonlóan ismét jó formát mutatott. Sajnos a kemény játék sérülésekkel is járt, két fehérvárinak ért idő előtt véget az első harmad, Terbócs a bordáit fájlalva ment be az öltözőbe, míg a pénteken első válogatott gólját szerző Nilsson pedig rosszul esett neki a palánknak, szerencsére saját lábán hagyta el a jeget.

Sajnos Terbócs és Nilsson nélkül jött ki a második harmadra a magyar csapat, valamint az egyik vonalbíró is megsérült. A játékrész elején emberelőnybe került Japán, és sajnos be is találtak a vendégek, Bálizs jött ki rosszul egy korongra a kapu mögé, és Otsu Kosuke üresen várta a kapu előtt a pakkot és betalált, 0-1. Horváth majdnem gyorsan válaszolt távolról, de jól blokkoltak a japánok. Isogai lódult meg a pakkal, majd egyéni akciója végén fonákkal a kapuvasra emelt. Egy két jó cserét eltekintve kiegyenlített küzdelem zajlott a jégen, a hazaiak nem tudtak nagy ziccerbe kerülni. A harmad végén emberelőnybe kerültek a mieink, de nem sikerült egyenlíteni, így negyven perc után még mindig vezetett Japán.

Két játékrész után mindkét fél mindössze tizenegyszer próbálkozott kapura lövéssel, a két kapusnak nem kellett annyira megizzadnia. A magyar válogatott rögtön a záró etap elején próbált kozmetikázni ezen a statisztikán, de nehezen boldogult az agresszívan letámadó japán együttessel. Újabb hazai fór következett, de ezúttal sem sikerült egalizálni, aztán öt az öt ellen majdnem Otsu duplázta meg a vendégek előnyét. Sajnos később már nem menekültek meg a mieink, Irikua lábáról pattant be közelről, 0-2. A hajrára jutott még egy hazai emberelőny, majd a kapust is levitte Kevin Constantine, de ebből csak Japán volt eredményes, így a vége 3-0 lett a vendégeknek.

Magyarország – Japán 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)

Miskolc, 1015 néző. V.: Haszonits, Nagy A., Muzsik, Szabó.

Magyarország: Bálizs – Hadobás, Pozsgai, Hári, Papp, Galló – Fejes, Szirányi, Vincze, Bartalis, Sofron – Kiss, Nilsson, Erdély, Terbócs, Nagy G. –Garát, Horváth M., Kóger, Mihály, Nagy K. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Japán: Narisawa – Halliday, Hayata, Furuhashi (1), Hanzawa, Nakajima T. – Ishida, Yamada, Osawa Y., Otsu 2, Suzuki (1) – Sato H., Yonayama (1), Hitosata, Nakajima S., Takagi – Otsu Y., Toko Y., Irikura 1, Isogai (1), Sato K. Vezetőedző: Perry Pearn.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 19-20.