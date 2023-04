Lengyelország – Magyarország 4-2 (1-0, 1-0, 2-2)

A magyar csapat összeállítása: Bálizs – Hadobás, Pozsgai, Papp, Hári, Galló – Kiss R., Fejes, Vértes, Bartalis, Sofron – Szirányi, Garát, Ambrus, Nagy G., Vincze – Szabó B., Horváth M., Kóger, Nagy K., Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Ezúttal a Hydro Fehérvár AV19 gárdájából hat hokisra számított a szakmai stáb, Hári, Vértes, Bartalis, Ambrus, Horváth Milán és Mihály kapott szerepet. Mindkét gárda kicsit csendesebben kezdett bele a mérkőzésbe, majd az első harmad közepén kezdtek felpörögni a csapatok, mindkét kapusnak akadt dolga. Később emberelőnybe is kerültek a mieink, de hiába a helyzetek, nem sikerült betalálni. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, Zygmunt iramodott meg egy szerzett koronggal, a magyarok már csak bottal üthették a nyomát, a lengyel játékos pedig kíméletlenül kihasználta a ziccert, 1-0. Nem sokon múlott, hogy Magyarország egyből válaszoljon, de a Hári János vezette első sor kihagyta a helyzeteit.

A második játékrész több szempontból is rosszul kezdődött, hiszen a mieink kettes emberhátrányba is kerültek, majd Hadobást ütközték le csúnyán a hazaiak. A lengyel előnyöket kibekkelték a magyarok, majd Kevin Constantine fiai is próbálkozhattak öt a négy ellen, de ez is kimaradt. Egyenlőt létszámnál egy lecsorgó pakkal megindult Lengyelország és Dziubinski pontos, alsó sarokba tartó lövésére nem volt válasza Bálizsnak, 2-0. A gól kissé felpaprikázta a magyarokat, de támadásban továbbra is sok volt a pontatlanság, illetve a kiváló helyzetnél is jobbat kerestek Háriék, hátul pedig Bálizsnak kellett többször résen lennie a kissé laza védelem mögött.

A harmadik harmadot ellenben kiválóan kezdték a mieink öt perc elteltével 90 másodpercen belül kétszer is betalált Magyarország, előbb Nagy Gergő, majd Fejes volt eredményes, mindkét találatból Ambrus assziszttal vette ki a részét, 2-2. Sajnos azonban nem sokáig volt egyenlő az állás, ugyanis Dziubinski emberelőnyben értékesített egy kipattanót, 3-2. A végén még levitte kapusát Kevin Constantine, de csak a hazaiak találtak be Pasiut révén, 4-2.

Péntek este ismét összecsapnak majd a felek.