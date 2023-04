Nem sok kellett ahhoz, hogy a magyarok megismételjék a 2020-as kontinensviadalon elért bravúrt, azaz, hogy érmes pozícióban fejezzék be a viadalt. A Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Szilágyi Nikolett, Czifra Bettina Lili összeállítású csapat rekordpontszámot, azaz 156.627 pontot elérve a negyedik helyen végzett a rendkívül erős mezőnyben. Bár az érem nem jött össze, a lányok kvalifikálták magukat az októberi világbajnokságra, ami az Eb előtt a legfőbb cél volt. Ez teljesült, ami már csak azért is fontos, mert a vb már beleszámít majd az olimpiai kvalifikációba is.

A DKSE tornásza, Kovács Zsófia a csapatsiker mellett egyéniben is remek eredményeket ért el. Másodikként bejutott az egyéni összetett döntőjébe, ahogy Székely Zója is. Kovács ez mellett gerendán másodikként, felemáskorláton ötödikként, talajon pedig hatodikként ért oda a döntős helyekre.

A negyedik helyen végzett magyar női tornászcsapat

Forrás: Magyar Torna Szövetség

– Nagyon-nagyon örülök, hiszen sikerült négy finálét összehoznom, és a csapat is nagyon jól teljesített – kezdte értékelését Kovács Zsófia a szövetség oldalának, majd kitért az egyik szer miatti hiányérzetére. – Az ugrás miatt viszont csalódott vagyok, az első próbálkozásom nagyon jól sikerült, a második viszont nem, már a pódiumedzésen se ment, de azóta az edzéseken nem volt gond vele. Sokáig nézték vissza a bírók, és azért kaptam 0 pontot, mert a felsőtestem előbb ért le, ez a szabály. Nagyon sajnálom, hiszen ezen a szeren címvédőként jöttem ide, és szerettem volna megvédeni a címemet vagy érmet szerezni itt. Megpróbáltam összeszedni magam, és nem törődni ezzel, a többi szerre koncentrálni. Ez volt az első szerünk, megpróbáltam utána összekapni magam, és természetesen a négy finálé most kárpótol. Nyilván, most a verseny után ez azért majd még ki fog jönni. A gerenda és a talaj nagyon jól sikerült, tényleg megvolt minden. Edzőmmel, Trenka Jánossal beszéltük, hogy felemáskorláton a leugrásban még benne maradt legalább 5 tized. Szeretném kiemelni a csapatot is, hiszen negyedikek lettünk. Nem úgy jöttünk ide, hogy dobogóra fogunk állni, de nem gondoltuk, hogy ilyen jó eredményünk lehet. Már kezd összeállni az igazi csapat, és beérni a sok munka. Persze hatalmas élmény lett volna egy érem, de így is fantasztikus, hogy pontszerző helyen végeztünk, és nagyon büszke vagyok a csapat minden egyes tagjára. Állunk elébe a világbajnokságnak és az olimpiai kvalifikációnak, hiszen az lesz a legfontosabb.

– A legfontosabb, amit meg szeretnék említeni, hogy ez egy nagyon jó csapat. Jó lelkületű együttes, nagyon jól gondolkodnak, néha persze kell egy kis edzői szigor, de érzik, hogy mi az, amiért csinálják. Nagyon jól együttműködnek az edzőkkel, szépen melegítettek, jó gyakorlatokat csináltak, minden szeren megvolt a három jó gyakorlat, nem maradt benne rontott. Persze voltak hibák, de ez a negyedik hely remek, nem kell megmagyarázni, nagyon jó eredmény. Zsófi nagyon kiegyensúlyozottan szerepelt, kivéve az ugrást, pedig a melegítésnél jól megugrotta. Mondtam neki, hogy nyugi, megyünk tovább, a lényeg az, hogy egészséges vagy, ez a legfontosabb. Azt láttam rajta, hogy a gerendára nyugodott meg, amikor látta, hogy a második szerfinálé is megvan. Az ötből négy döntőt behúztunk, úgyhogy ez egy nagyon jó eredmény – fogalmazott Trenka János, a DKSE vezetőedzője aki egyben Kovács trénere is.