Nagyszerűen alakul a női tornász-válogatottnak eddig a kontinensviadal, hiszen csapatban a negyedik helyen végeztek a lányok, ami világbajnoki kvalifikációt ért. Pénteken pedig az egyéni összetett döntőjére került sor, ahol a DKSE tornásza, Kovács Zsófia fantasztikus teljesítményt nyújtott és bár sokáig úgy tűnt, az aranyérem is meglehet, végül az ezüstérem jutott a magyar sportolónak, ami így is gyönyörű eredménye.

– Így, az ezüstéremmel a nyakamban már nagyon boldog vagyok, tényleg csak nagyon pici kellett volna az aranyhoz – kezdte értékelését Kovács Zsófia a torna szövetség honlapjának. – Korláton éreztem, hogy belerúgtam a karfába, ez néha előfordul, kiszámíthatatlan ez, mert ha az ember nem oda nyitja a lábát, akkor sajnos ilyen van, ez kis, apró dolgokon múlik. Ez most 5 tizedet jelentett, és mivel néma csend volt a teremben éppen akkor, így még a bírók is hallották a hangot, tehát még az sem volt, hogy a zeneszó miatt esetleg nem tűnt fel nekik. Ha az megvan, akkor megvan az arany is, ezért legbelül kicsit csalódott vagyok, mert nagyon szerettem volna nyerni Kolozsvár után. Jól aludtam, és nagyon készültem a döntőre ma, délelőtt volt egy kis rehabilitáció, nem akartam ebéd nélkül maradni, de sokat se enni, így végül pár falat húst ettem rizzsel, és nyugodtan értünk ki a csarnokba. Összességében azonban nem lehetek csalódott a második pozícióval, mert megtartottam a selejtezőbeli helyemet. Most a későbbiekben azon leszek, hogy felkerüljek a dobogó tetejére. Igen, sírva fakadtam, amikor kijött, hogy az angol lány nyert, de ő a talaj világbajnoka és egyéni összetettben is vb-3. helyezett. Tudtam, ha megcsinálja a gyakiját, akkor jobb lesz, mint én, de legbelül azért reménykedtem. Ugyanaz történt, mint Kolozsváron, ott is vezettem a gerenda után, és ott is egy angol testvérpár egyik tagja előzött meg talajon. Pont anyukámmal beszéltünk erről, persze reméltük, hogy ez most nem így lesz, de most is azt mondom, nem lehetek elégedetlen vagy csalódott, és ez az érem óriási lendületet ad a szerenkénti finálékhoz, nagyon fogok koncentrálni, mert mindenképpen további érmet, érmeket szeretnék szerezni. Ez a második hely új erőt ad, és amit a szerenkénti döntőkben elérek, az már hab lesz a tortán.

A program ma a szerdöntőkkel folytatódik, ahol Kovács ismét éremesélyekkel mérettetheti meg magát.