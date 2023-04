Az Aqvital FC Csákvár öt ponttal előzi meg riválisát, így igencsak nagy téttel bír ez az összecsapás is mindkét csapat számára. Ráadásul több gárda is üldözőbe vette a csákvári gárdát, többek közt a Nyíregyháza Spartacus FC is, amely csupán három, pontra, azaz egy győzelemre van tőlük.

Ami azonban örvendetes, és biztató lehet, hogy a két csapat őszi találkozóját az AFC nyerte 3-1-re Körmendi Kevin, Hornyák Marcell, és Torvund Alexander tudott válaszolni Vajda Roland 30. percben elért vezető góljára.

Egyértelmű vélemény a Fejér vármegyei együttes háza táján, hogy ugyan hetek óta nem úgy megy a szekér a sárga-kékeknek, ahogy ősszel, de nem eshetnek szét, nem eshetnek kétségbe – már csak azért sem, mert egymást követik a mérkőzések, melyeknél a pontszerzés jelentősége hatványozottan megnő, ahogy az idény vége felé kanyarodik a bajnokság.

- Újabb ki-ki meccs következik, ráadásul a Kozármisleny jó formában érkezik Csákvárra. Hiába áll öt ponttal mögöttünk, kieső helyen a táblázaton, utolsó öt meccsén háromszor is nyert és csak legutóbb, a DVTK-tól kapott ki 3-2-re. A megszerzett 10 pontnak köszönhetően pedig helyre billent játékosai önbizalma és ugyan sokáig biztos kiesőnek tűntek, most már reális esélye van a bennmaradás kiharcolására. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de nem hibázhatunk. – nyilatkozta Tóth Balázs az AFC Csákvár vezetőedzője a csapat honlapján.

Az összecsapást Nagy Róbert vezeti, segítői Berényi Ákos és Márkus Péter lesznek.