Igazi sportos, családi programot kínál április 16., vasárnapra az Alba Triatlon SE. A központi programok ezúttal a Zichy ligetben kapnak helyet, de a futóverseny útvonala változatlan lesz, idén is átszeli a történelmi belvárost. Éppen ezért tartottak a szervezők Kati néni szobránál sajtótájékoztatót, az ikonikus alkotás a befutó medálon is rajta lesz, és Kati néninél lesz a frissítő pont is.

-Az új versenyközpont a Zichy ligetben közelebb lesz a belvároshoz, a programok révén jobban meg tudjuk szólítani a kísérőket, szurkolókat és az érdeklődő járókelőket – mondta Czettl Andrea, az Alba Triatlon SE elnöke, aki hozzátette elindult a roham a nevezésben, lassan több mint 500 fő feletti résztvevővel számolnak.

Fotós: Fehér Gábor

Nevezni az Alba Triatlon SE internetes honlapján lehet, a helyszínen csak korlátozott számban tudják fogadni a jelentkezőket. Több korcsoportban, összesen négy távon – 21 kilométer, 14 kilométer, 7 kilométer és 3x7 kilométer váltó – várják a jelentkezőket az április 16-án, vasárnap 10 órakor rajtoló versenyre. Nem maradnak futás nélkül a gyermekek sem, ők 10:15 órakor húzhatják fel a nyúlcipőt rövid távon.

A verseny szponzorai a Cerbona, és a Hydro jóvoltából számos gyerekprogram lesz, és a jótékonyság is fókuszba kerül.

Hajdúvári Szilvia, a Cerbona marketingvezetője hangsúlyozta, hogy cégük örömmel támogatja a félmaratont, az egészséges életmódot hirdető termékeikkel pedig nem csak a rajtcsomagban, de a Zichy ligetben felállított standokon is találkozhatnak a résztvevők.

Farkas Lívia a Hydro Extrusion Hungary Kft. vevőszolgálati és logisztikai vezetője kiemelte, hogy minden, a dolgozóik által teljesített kilométer után 1000 forintot adományoznak a Szegényeket Támogató Alapítványnak. A szervező Alba Triatlon SE szintén a SZETÁ-t támogatja az eseménnyel.

Mészáros Attila alpolgármester elmondta, hogy az ilyen futóversenyek hozzátartoznak egy nagyváros életéhez, hiszen közösségi élményt jelentenek és sportértékkel bírnak. A verseny idején történő lezárások és esetleges torlódások miatt a lakosság türelmét és megértését kérte, ugyanakkor mindenkit arra biztat, hogy ha teheti, látogasson el a Zichy ligetbe a verseny napján.