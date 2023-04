Mennyire más lesz majd a szombat délután, mint a kedd este. Igaz, a fehérvári kosarasok nem estek akkora gödörbe, mint a Vidi futballistái. A Kecskemétet a negyeddöntő harmadik mérkőzésén is legyőzték tegnap Vojvo­dáék, így elődöntősök a kosárlabda-­bajnokságban, míg a piros-­kékek a bennmaradásért küzdenek és egy olyan gárdát várnak a hírös városból, amely újoncként az egész futball NB I.-et leiskolázta. Kosárlabdában nincs mese, reagálni kell, ha elsüllyed a saját gyűrűben a labda. A futball analógiája is hasonlóan működik, ám a Vidi inkább az „addig jó, míg nem kapunk gólt, és nem is baj, ha nem rúgunk” történettel operál. Előrelépés történt, de ha bármi balul sül el a Vidi számára, május végén kiszédülnek az élvonalból, mint gyenge triplakísérlet a gyűrűből. Pedig nem erről kellene hírösnek lenniük…