Pedig a világbajnokság jól kezdődött a mieink számára, a fehérvári Horváth Imolát is a soraiba tudó nemzeti csapat Franciaországot 4-2-re verte az első találkozón. Utána azonban nem igazán ment a mieink, először Svédország 6-2-re, majd Finnország 5-0-ra győzött Magyarország ellen. Így a csoportkör utolsó mérkőzésén Németország ellen a tét a bennmaradás volt. A mérkőzést a németek kezdték jobban, a harmad felénél Hark lőtt szép gólt, majd a szünet előtt egy eladott korongot követően még Eisenschmid is mattolta Németh Anikót. A második játékrész jól kezdődött magyar szempontból, hiszen sikerült egyre csökkenteni a hátrány, Dabasi ért bele jól egy lövésbe. A gólok ki is fújtak a folytatásra, bár Pat Cortina együttesének bőven volt lehetőség egyenlő létszámban és emberelőnyben is, egyenlíteni már nem sikerült, így a magyar női jégkorong-válogatott két év után búcsúzott az A-csoportból.

– Nem voltunk olyan jók az első harmadban, mint kellett volna, de aztán a második és a harmadik játékrész jól sikerült. A lövések száma és a mezőnyfölényünk is ezt mutatta, de ezen a szinten 60 percig kell jól teljesíteni, és ez sajnos nem jött össze nekünk – kezdte értékelését a mérkőzés után a magyar szövetség oldalának Pat Cortina, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Nem igazán játszottunk a képességeinknek megfelelően ezen a világbajnokságon, még a franciák ellen sem voltunk olyan jók, mint amilyenek lehettünk volna. A svédek ellen nem volt jó mérkőzésünk, a finnek és a németek ellen harcoltunk. Valahogy nem találtuk a játékunkat az egész vb-n. Nem azért, mert nem akartuk, vagy nem próbáltuk, a körülmények is hozzájárultak ehhez. A felkészülési időszak rövid volt, a játékosok és a stáb remek munkát végeztek, hogy felszüljenek, de nem volt igazán sok esélyük a pihenésre a bajnokságok után. Ez lehet az egyik ok. Nagy lépés a bajnokságunk után ezen a szinten teljesíteni, főleg a játék fizikális elemét illetően. Időbe telik, míg ehhez alkalmazkodunk. Az ellenfelek nagyobbak, erősebbek, gyorsabbak, nincs annyi időnk a koronggal, mint otthon, nem csillanthatjuk meg annyira a képességeinket, mint szeretnénk. Ez magas szintű hoki, ha nem állsz készen 60 percig, akkor kiszámíthatatlan lehet a vége.