Nem vitás, óriási hendikeppel érkezett a finálé második felvonására a MÁV Előre SC-Foxconn együttes. Legutóbb elveszítették a csapat ászának számító Pesti Marcellt, a feladó-átló posztján játszó 16-szoros válogatott olyan súlyos bokasérülést szenvedett, hogy már nem állhat Dávid Zoltán vezetőedző rendelkezésére a folytatásban, helyén Szabó Vilmos szerepelt.

Akárhogy is nézzük, miután a Kaposvár elvette a Loki pályaelőnyét vasárnap hatványozottan fontos lett volna ezt visszavenni a fehérváriaknak, de azzal mindenki tisztában volt, hogy a lendületben levő, és a bajnoki címvédő Pénzügyőr SE gárdáját is búcsúztató házigazdákkal szemben rettentően nehéz feladat lesz.

Ettől függetlenül már az is ösztönző lehetett, hogy a legnagyobb magyar fogadási oldalon a MÁV Előre sikerére 4,75 -ös szorzóval számoltak, míg a hazai győzelem csak 1,15-öt ért… Mindenesetre a kék-fehérek átestek a tűzkeresztségen, és abban bízhattak a fehérvári drukkerek, akik elkísérték őket, hogy most nem fogják úgy agyonizgulni az összecsapást, mint legutóbb.

Az első szettben jól indított a MÁV, két remek sánc után 7:4-es előnyt kovácsoltak. A folytatásban Quevedo Hernandez pontjaival próbált lépést tartani a házigazda, amely utol is érte ellenfelét, 10:10. Aztán Baróti Árpád két támadási bakija, és ki nem kényszerített hibákból újabb Loki jelentősebb vezetést hoztak, 11:15. Azonban elfogyott az előny, és Bögöly Gábor ásznyitása után egyenlített a Fino, 20:20. Bámennyire is jól működött a fehérváriak sáncmunkája, ám Lubos Bartunek labdája hosszú idő után a hazaiaknak hozott vezetést pár pillanatra. Nem hagyta ezt viszont Redjo Koci, és elemi erejű ütése után befogták újra ellenfelüket, 23:23, de az etap végén megremegtek a kezek, és egy arasznyival a Kaposváré lett a részsiker.

A második játszma is úgy indult, ahogy az első, azaz a Loki kezdeményezett, és szerzett pontokat, 1:3. Ezt követően kiegyenlítetté vált a csata, váltott vezetéssel. A somogyiaknál Baróti és Bögöly termelték a pontokat, és pillanatok alatt el is léptek néggyel, majd hattal 16:10. Dávid Zoltán kétszer kért időt, de túlságosan mélyreható változást nem hozott, mert a Kaposvár tartotta magát, és ez elég volt a 2:0-hoz.

A harmadik szettben, ahhoz, hogy legyen esélye a felzárkózáshoz a Fehérvárnak elsősorban a centerjátékban kellett volna feljavulnia. Sajnos egyedül Koci vitte hátán a csapatot, a többiek nem nőttek fel hozzá, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy nem sok teret engedett Baróti vezérletével a Fino. Hiába küzdöttek derekasan ugyan a Dávid-tanítványok, de ahhoz már nem volt erejük, hogy egyenlítsenek, mivel riválisuk egy pontnál közelebb nem engedte őket.

A harmadik mérkőzést május elsején 15 órától rendezik a VOK-ban.

Jegyzőkönyv:

Fino Kaposvár - MÁV Előre SC-Foxconn 3:0 (24, 19, 18)

Kaposvár Aréna, 2106 néző

Vezette: Halász Tibor, Árpás Krisztina

Fino Kaposvár: Bartunek 3, Quevedo 10, Iván B. 8, Lescay 3, Bögöly 11, Baróti 20. Csere: Bozóki (liberó), Hubicska, Tóth K. 2. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus 2, Koci 15, Deliu 3, Szabó V. 4, Doda 3, Eke 4. Csere: Takács M. (liberó), Bibók 5, Boa. Vezetőedző: Dávid Zoltán