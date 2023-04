Enying – Bicske II. 5–0 (3–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Enying: Kovács Z. (Elek) – Kalló, Mohai, Nyikos (Paluska K.), Csepregi – Szalai K. (Doma), Halász, Vass, Németh Sz. (Király) - Keszler, Varga P. (Blaski). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Bicske II.: Rigó M.– Nyúl, Csiba, Kovács B., Németh J. - Szokolay (Nagy M.), Pekowski, Nagy B., Bélik (Páli) - Csóh, Kámán (Kóka). Vezetőedző: Oláh Dániel

Gól: Nyikos (5.), Varga P. (25.), Németh Sz. (45.), Szalai K. (49.), Csepregi (78.)

Jók: Nyikos, Csepregi, Halász, ill. Nyúl, Pekowski

Már a mérkőzés elejétől dominált az Enying. Az első komolyabb támadás végén az 5. percben zörgött a vendégek hálója. Csepregi Imre adta be a labdát okosan a védők vonala mögé, ahol Nyikos Martin gyűjtötte be azt, majd félfordulatból lőtt a bal alsó sarokba, 1-0. Lendületben maradt a hazai gárda, a 25. percben Nyikos szöglete csorgott le, majd Kalló Szabolcs tálalt lövésre Varga Patrik elé, a fiatal középpályás higgadtan lőtte ki a jobb alsó sarkot, 2-0. A 45. percben Nyikos szögleténél nagy kavarodás lett a bicskei kapu előtt, megint Kalló volt az előkészítő, ezúttal Németh Szabolcs vette be 16 méterről Rigó Máté kapuját, 3-0.

A második játékrész is jól kezdődött hazai szempontból. A 49. percben a villámgyors Szalai Kristóf szerzett labdát saját térfelén, és meg sem állt egészen vendég kapuig, majd a bicskei hálóőrt elfektetve éles szögből gurított a hálóba, 4-0. A 78. percben Blaski Miklós 30 méteres szabadrúgása csattant a felső lécen, a jól érkező Csepregi szépen fejelt Rigó felett a kapuba, 5-0.

Jó iramú, színvonalas, és nem utolsó sorban nagyon sportszerű mérkőzést láthatott az enyingi közönség. A hazai csapat mellett dicséret illeti a Bicskét is, akik nagy szívvel játszottak még ötgólos hátrányban is.

Tudósított: Mohai Norbert

Bodajk SE – Tóvill-Kápolnásnyék 2–0 (0–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Molnár M., Kis (Molnár A.) – Katóka R., Joó, Deme, Kovács T. - Farkas K. (Ambrus), Magosi. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Őz, Varga József, Krajnc, Pigler - Molnár G. (Kiss Á.), Eipl, Varga D. (Peng), Zsigmond L. - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Katóka R. (58.), Ambrus (79.)

Jók: Nagy M., Katóka R., Joó, ill. Palásthy, Csörge

A mérkőzés előtt egy kisebb zápor áztatta fel a jól előkészített talajú pályát és a szél is feltámadt, ami az első félidőben a vendég nyékieket támogatta. Ennek ellenére az első igazi helyzet a Bodajk előtt adódott a 24. percben, egy jobb oldali beadás után Kis Viktor fordult le védőjéről, de buktatták, a labda Deme Levente elé került, akinek 10 méteres lövését bravúrral védte Palásthy Dávid. Érthetetlen módon elmaradt a büntető! Két perc múlva Kis jobb oldali beadását Joó Gergő tiszta helyzetben 5 méterről mellé fejelte. Ezek után feltámadtak a vendégek és két ziccert is elhibáztak, előbb egy eladott labda után kellett Nagy Márknak óriásit védenie, majd öt perc elteltével ismét a hazai kapus védte óriási bravúrral Csörge Ciprián 12 méteres ziccerét. A félidő vége előtt még Deme lőhetett volna gólt, de 10 méterről alig talált mellé. A második félidőre még erősebben fújt a szél, amivel a nyékiek nehezen birkóztak meg, illetve a Bodajk is rátett egy lapáttal és számtalan lehetősége közül kettőt tudott csak értékesíteni. Az 55.percben egy előre vágott labdát a vendégek védője Katóka Richárdnak ajándékozott, aki 18 méterről a kapuba emelt, 1-0. Majd a 78. percben egy bal oldali bedobás után Joó remekül csúsztatott Ambrus Hunor elé, aki szépen gurított a hosszú sarokba, 2-0. A Bodajk odaadó, harcos játékának köszönhetően tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Kovács Zoltán

Ercsi Kinizsi – MÁV Előre FC Főnix 2–4 (1–3)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus (Hujber), Juhász B., Buzás - Kun (Orza), Lak (Kondreska), Rebők, Hodula M. (Réthy) - Petrás, Csányi (Váradi). Vezetőedző: Lieber Károly

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Kónya, Borombós (Andróczi), Kertész (Imrefi), Bolla Barnabás (Zoboki Á.) - Király B., Krán, Takács G. (Adorján), Pápai (Rubos) - Balogh L., Jófejű. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Csányi (25.), Rebők (69.), ill. Balogh L. (36., 62.), Krán(15.), Hujber (89., öngól).

Kiállítva: Petrás (47.).

Jók: Hodula M., Rebők, ill. Kónya, Krán, Balogh L.

Támadólag lépett fel a Főnix FC, és ez a 15. percben egy szöglet után érett góllá, Krán Attila helyezett a hálóba, 0-1.

A 25. percben Rebők Imre labdájával Csányi Dávid lépett ki, és higgadtan gurított a hosszú sarokba, 1-1. A 36. percben Balogh László használta ki rutinját, és 5 méterről talált a hálóba, 1-2. A 47. percben Petrás Dávid szabálytalankodott Balogh-al szemben, és a kiállítás sorsára jutott. A 62. percben Balogh L. lépett ki, és egy csel után gurított a kapuba, 1-3. Majd a 69. percben Rebők lőtt egy gólt a szögletzászló közeléből, 2-3. A 89. percben a menteni igyekvő Hujber Ádám talált a saját kapujába, öngól, 2-4. Tíz emberrel is megnehezítette a Főnix FC dolgát a Kinizsi, de az emberhátrány döntőnek bizonyult.

Tudósított: Flórián Gábor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Mányi TK 3–0 (1–0)

Agárd, 150 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Mód, Szellák - Bezerédi (Radács), Balogh Á., Tóth T., Koronczi - Molnár S., Gere (Klauz). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Mány: Ténai – Kovács P., Gondos, Peinlich, Vass (Juhász II. Levente) - Molnár Á., Viscsák, Veress, Szuszlov - Lakatos, Kelemen.

Gól: Tóth T. (25., 46.), Szellák (73.)

Jók: Orczi, Szellák, Balogh Á., Tóth T., ill. Ténai, Gondos

Az első pillanattól támadólag lépett fel a hosszú idő után ismét hazai környezetben pályára lépő gárdonyi csapat, az első nagy helyzet mégis a vendégek előtt adódott. Egy rövid hazaadást követően Peinclich Szilárd kapott ajándéklabdát, de 17 méterről nem tudta átemelni Orczí Kristóf felett, aki bravúrral húzta le a labdát a 16-os vonalánál. Folyamatosan jöttek a hazai támadások, de gólhelyzetben rendre rossz döntéseket hoztak a gárdonyiak, vagy az utolsó passzba csúszott hiba, A 25. percben Balogh Ádám baloldali szabadrúgását Tóth Tibor a kapunak háttal állva csúsztatta a bal felsőbe, 1-0. A második félidő hazai találattal indult, Balogh Á. ívelt a védelem fölött Tóth Tibornak, aki remekül tört kapura és 12 méterről a rövid sarokba lőtt, 2-0. A hátralévő időben sok helyzet maradt ki hazai oldalon, olykor száz százalékos ziccerek is. A mányiak jól kontráztak, ám Orczy amikor kellett, magabiztosan védett. A 75. percben Szellák Sándor kapott jó labdát, és a kapust is kicselezve lőtt 6 méterről a kapuba, 3-0. A Gárdony folytatta remek hazai sorozatát, de veresége ellenére a Mány sem keltett csalódást.

Tudósított: Balogh Balázs

Lajoskomárom – Sárosd 1–0 (0–0)

Lajoskomárom, 150 néző

Vezette: Jónás Péter.

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz, Pákozdi, Csörgei (Kövecses) - Victor (Labossa), Vadászi (Németh Á.), Gergye, Dudar E. - Czéhmeiszter, Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor

Sárosd: Rigó Á. – Gráczer M., Hushegyi, Vida (Reicheld), Lakakisz (Szekeres) - Kökény, Schnierer, Buza (Vachler), Pribék - Vámosi (Dvéri II. Zs.), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Vadászi (84.)

Jók: Vadászi, Juhász M., Pákozdi, ill. Rigó Á., Hushegyi, Vida

A kiegyenlített első játékrészben alig forogtak veszélyben a kapuk, így a második félidőre már élesebben jöttek ki a csapatok. Az 52. percben Victor Michel jobb oldali beadására érkező Pákozdi Tamás közeli lövését bravúrral hárította Rigó Ádám. Gyűrték egymást a csapatok, a 78. percben a Sárosd előtt adódott a következő meccslabda, Gráczer Máté tört be a hazai kapu előtérebe, közeli lövését Barabás József lábbal, bravúrral tudta hárítani. A 82. percben Varga Ferenc 25 méteres szabadrúgása kipattant Rigó kapusról, és a szemfüles Vadászi Bnece megszerezte a győztes találatot, 1-0. A 92. percben Juhász Márton passzolt Németh Ákos elé, akinek közeli lövését lábbal tudta hárítani Rigó Á. Egyenlő erők küzdelmében, tipikus egygólos találkozón sikerült ebben a szezonban másodszor is legyőzni a Lajosnak a Sárosdot.

Tudósított: Mosberger Mátyás

A góllövőlista állása:

Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 21 gól Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 19 gól Mayer Dávid (Sárbogárd) 14 gól

A tabella