Gárdony-Pázmánd NKK - PEAC 25-24 (12-10)

Gárdony, 80 néző. Vezette: Haskó, Naktai

Gárdony: Kaffka, Csatlós (kapusok) - Kovács D. 8(4), Lukovics 5(1), Becséri 4, Hamuth 2, Ágoston 2, Zámori 2, Kukucska 1, Bártfay 1, Sárvári, Hargitai, Takács C., Szűcs N., Bozsok, Ragó. Vezetőedző: Bacsi Mihály

PEAC: Radochay, Németh O. (kapusok) - Kanyó V. 10(4), Leitner 6, Kovács V. 4, Ptonjac 1, Varga-Kósa 1, Gál-Hámori 1, Acsai, Mentes, Pocsai, Tornóczki, Borbély, Pusztai-Husszu, Őz. Vezetőedző: Papp László

Kiállítások: 12 ill. 12 perc

Hétméteresek: 7/5 ill. 4/4

Hat ponttal és két hellyel előzte meg a tabellán a gárdonyi lányokat a korábban élvonalban is szerepelt pécsi egylet. A kieső zónától távolodni igyekvő tópartiak jól kezdtek, s ugyan az első negyedórában fej-fej mellett haladtak, a játékrész derekán meg is léptek a PEAC-tól. Már négy góllal is vezetett a Gárdony, azonban a pécsiek a szünet előtti utolsó öt percben felzárkóztak, 12-10.

Fordulás után is a hazaiak domináltak, állandósították háromgólos előnyüket, sőt, akadt olyan pillanat a 45. percben Kovács Dorina találatával, amikor hét találat volt a két csapat között. Ekkor a Gárdony talán elhitte, hogy megvan a meccs, a pécsiek pedig nagy felzárkózásba kezdtek. Az utolsó percbe lépve már csak egy gól volt a tópartiak fórja, így Bártfay Enikő találata sorsdöntő volt 21 másodperccel a vége előtt, ezzel biztosította be győzelmét a Gárdony-Pázmánd NKK.

Bacsi Mihály irányítása alatt először nyertek a tóparti lányok, a csapat ötödik győzelmét szerezte a bajnokságban, s a 14. helyen áll a tabellán.