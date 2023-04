A Gárdony-Pázmánd NKK együttesével egyazon bajnoki osztályban szereplő Oxxo Energy Orosházi NKC 32-28-as győzelmet aratott az Eszterházy SC elleni NB I/B-s rangadón. Az egriek játékára jócskán rányomta bélyegét átlövőjük csúnya sérülése. A találkozó 10. percében Szecsődi Laura egy távoli lövéssel próbálkozott, azonban a levegőben megrántották, szerencsétlenül ért földet az ugrásból, s a bal bokája rendellenes módon fordult ki. A 26 éves játékoshoz azonnal rohant az egészségügyi stáb, majd mentőt hívtak hozzá.

A Marcaliban született és nevelkedett, majd a Vasasban is kézilabdázó Szecsődi Laurát vasárnap megműtötték az egri kórházban, majd hétfőn már haza is térhetett. Hosszú felépülés vár rá.

– Nagyon nem szeretnék belemenni a lelki dolgokba, ezért csak annyit mondanék, hogy a helyzethez képest jól viselem a történteket, illetve próbálom magam azzal nyugtatni, hogy, amint az elmúlt időszakban sok mindenen átmentem, úgy ezen is túl leszek egyszer - nyilatkozta az Eszterházy SC honlapjának (http://eszterhazysc.hu/tul-a-muteten/) a sérült játékos, Szecsődi Laura. - Nem volt egyszerű két napom, mert, amikor megtörtént a baj, egyből elmondták az egri kórházban, hogy műtétre lesz szükség, ráadásul az lett volna a legszerencsésebb, hogyha rögtön meg is operálnak. Az orvosi beavatkozás végül mégis vasárnap délelőtt történt meg, és miután gerincbe kaptam érzéstelenítőt, meglehetősen hosszú ideig dolgoztak a lábamon. Az orvosom azt mondta, hogy külboka törésem van, de a szalagok is sérültek. Szombat este csak helyrerakták a lábamat, azóta viszont csavarok és lemezek is bekerültek, vagyis tényleg nem egy egyszerű sportsérülésről beszélünk. Most hat hétig gipsz lesz rajtam, majd ezt követően előbb a csavarokat veszik ki, fél év múltán pedig a lemezeket is. Nem lesz könnyű időszak, de próbálok erős lenni, mert máshogy nem lehetne ezt elviselni. Megmondom őszintén, nem is nagyon emlékszem, hogy mi történt, vagy, hogy miként estem ilyen furcsán a lábamra. Egyszerűen csak annyi van meg, hogy próbálok felkelni, de nem annyira úgy áll a bokám, ahogyan kellene. Azóta is érzem azt a nagyon komoly szeretetet, ami az irányomba érkezik, mert brutális mennyiségű üzenetet kaptam az elmúlt két napban. Le is kötött ez tegnap, mert egy darabig nem néztem meg a telefonomat, aztán hirtelen láttam, hogy milyen sokan érzik át a helyzetemet, és mennyien támogatnak jó kívánságukkal, együttérzésükkel, amit ezúton is köszönöm mindenkinek.

A 25. forduló további eredményei:

PEAC – DVSC Schaeffler U19 22-32

Levendula Hotel Algyő – Szent István SE 22-28

Gárdony-Pázmánd NKK – FTC U19 33-30

Tempo KSE – Komáromi VSE 33-34

Szombathelyi KKA – Kispest NKK 32-22

Kozármisleny KA – Vasas SC 21-25