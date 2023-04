A 20 éves támadónak jól indult a 2022/2023-es szezonja, hiszen a Hydro Fehérvár AV19 színeiben először a Bajnokok Ligájában, majd az ICEHL-ben is kapott bizonyítási lehetőséget. Bár később inkább az Erste Ligás együttesben jutott szóhoz, a rájátszásban ismét csatlakozott Kevin Constantine gárdájához, ahol a későbbi bajnok Red Bull Salzburg ellen mind a négy mérkőzésen szerepet kapott.

– Augusztusban és szeptemberben rögtön lehetőséget kaptam a Bajnokok Ligájában, utána még ICE-meccsen is játszottam. Nagyon vártam a bemutatkozást a nagyok között. Ezután még edzésekre sem nagyon mentem, aztán az idény végén ismét hívtak a csapathoz, ami meglepetett, de nagyon nagy motivációt adott és örültem a lehetőségnek – mondta Ambrus Csongor. – Nehéz volt a Salzburg ellen, hiszen előtte pont a junioroknál játszottam, így gyorsan kellett alkalmazkodni a sebességhez és a fizikális hokihoz. Mindenki segített az öltőzőben, azt gondolom, ott is tudtam jó mérkőzéseket játszani.

Ambrus Csongor (kékben) az ICEHL-ben is lehetőséget kapott

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az Erste Ligában induló FEHA19 felnőtt együttesében összesen 41 találkozón jutott szóhoz Ambrus, ezeken 21 pontot szerzett. Az akadémia gárdájával hullámzó szezont teljesítettek, hiszen az alapszakaszban csupán néhány mérkőzést nyert Anatoli Bogdanov együttese, de a rájátszás-kvalifikációban vereség nélkül búcsúztatta a Debrecent, míg a rájátszásban a BJA dolgát is megnehezítették a fiatalok.

– A szezonunk furcsán alakult, az alapszakaszban nagyon kevés mérkőzésen tudtunk csak nyerni. Mi arra számítottunk, hogy az előző szezonban abbahagyott jó szériát tudjuk folytatni, de sajnos ez nem úgy alakult. Nagyon rossz érzés volt ennyiszer vesztesen elhagyni a jeget, a kvalifikációra viszont mintha újjászülettünk volna, a Debrecent három meccsből búcsúztattuk. Aztán a rájátszásban a liga egyik legjobb csapata, a BJA ellen játszottunk. Helyt tudtunk állni, egy kis szerencsével nyerhettünk is volna. A négy találkozóból kettőben benne is volt, ez most így alakult, majd jövőre megpróbáljuk megint.

Az idény végén pedig következett az U21-es rájátszás, ahol az Erste Ligás együttes fiataljai is játszhattak. A csapat magjának ez volt az utolsó korosztályos playoff-ja, így mindenképpen aranyérmet akartak szerezni a kék-fehérek. Ez az elmúlt két évben nem sikerült, ám ezúttal a Miskolcot megverve a fináléban, a FEHA19 fiataljainak a nyakába került az aranyérem.

– Idén tényleg nagyon meg akartuk nyerni a bajnokságot. Amikor a szezon előtt felírtam a céljaimat egy papírra, akkor ez is felkerült a listára. Két évig egymás után nem sikerült, de most a csapat összeállt, jó egységet alkottunk. Miskolci oldalon is erősek voltak, Erste Liga színvonalú mérkőzéseket játszottunk.

Ha már a papír szóba került, természetesen kikerülhetetlen volt a kérdés, mi került fel még a szezon előtt a listára…

– Leírtam egy papírra a célokat és ezt kiraktam a falamra, hogy minden nap lássam. Szerepelt rajta a junior-aranyérem, az ICE-csapatban szerettem volna minimum négy meccset játszani, valamint az U20-as világbajnokságon is ott akartam lenni. Szerencsére mindegyik sikerült. Egyénileg is voltak jó időszakaim, de sokszor nem úgy ment a játék, ahogy szerettem volna. Összességében az Erste Ligában is szerettem volna több pontot hozzátenni, de úgy gondolom, hasznos tagja tudtam lenni a csapatnak.

Az idény végeztével a munka nem állt meg a Raktár utcában, ugyanis némi pihenő után a teszteléseké lesz a szerep, majd következik egy kemény, hathetes alapozás is. Ambrus Csongor céljai természetesen nyárra is megvannak.

– Ahogy vége lett az U21-es bajnokságnak, hazamentem, és az ünnepeket a családdal töltöttem. Aztán visszajöttem, volt egy másfél hetes bevezető időszak, és a közeljövőben pedig megkezdődnek a tesztek. Ezt követően jön egy pihenőhetünk, amikor egyénileg edzünk, de lehet kapunk programot is. Aztán pedig belevágunk egy hathetes felkészülésbe. Nyáron a legfőbb célom, hogy izmot pakoljak magam, valamint az egyéni képességeimet is szeretném fejleszteni szárazon.