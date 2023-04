Olaszország – Magyarország 3-13 (1-4, 1-6, 0-1, 1-2)

Gólszerzők: Marletta, Avegno, Picozzi, ill. Hajdú 3, Parkes 2, Rybanska 2, Gursatti 2, Vályi, Tiba, Leimeter, Garda.

A mieink úgy várhatták a harmadik kört, hogy egy-egy győzelemmel és vereséggel álltak. Gardáék az USA-tól kikaptak, de Hollandiát egy kicsit flúgos mérkőzésen megverték. Az athéni selejtezők utolsó körében Olaszország volt az ellenfél. A magyarok már a találkozó elején egyértelműsítették, hogy itt bizony kérdés sem lehet, melyik fél a jobb, az első nyolc percet 4-1-re nyerték a lányok. A folytatásban sem történt egetverően nagy változás a játék képében, hátul nagyon jó teljesítményt tett le az asztalra Magyarország, félidőben 10-2 volt az állás.

A nagyszünetet követően a gólok száma már visszaesett, Garda is betalált, a vég 13-3 lett. A magyar válogatott a harmadik helyen végzett, így a júniusi, Long Beach-i Szuperdöntőben a görögök ellen ugrik medencébe a negyeddöntőben.

– Sokkal keményebb és szorosabb meccsre számítottam. Megadtuk az alaphangot az első negyedben, ami nagyon jól sikerült, és onnantól nem engedtünk a szorításon – minden dicséret a lányoké, az olasz válogatott teljesítményét pedig nem nekem kell értékelnem. Örülök a fiatalok teljesítményének, Neszmély Boginak, Hajdú Katának, Tiba Pannának, a többiek pedig nagyon jól kiegészítették őket. Fárasztó volt a sorozat, két hét alatt játszottunk hat meccset, előtte egy hét edzőtábor – most azt kértem a lányoktól, hogy az összes energiát mozgósítsák itt, mert egy világversenyen is az utolsó három meccs a legfontosabb, örülök, hogy így a legutolsón is ennyire jól teljesítettek – értékelt a szövetség honlapjának bíró Attila.