KÖZÉP CSOPORT

Ferencvárosi TC II. (9.) – Iváncsa KSE (1.) 1-2 (0-0)

Vezette: Újhelyi Tamás

FTC II.: Mergl – Kaján (Horváth B.), Say Shadirac, Cubra, Juhász B. (Molnár M.) - Trimboli, Pintér D., Mazzonetto A. (Pajti), Mercier (Mazzonetto N.) - Ladányi, Pócsik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Iváncsa KSE: Varga Á. - Madarász, Nyul, Aradi, Horváth B. (Nagy-Kolozsvári) - Sili, Kovács S. (Fehér), Kercsó, Jova (Fekecs) - Bányai (Szabó Bence), Suszter (Barta). Vezetőedző: Tóth András

Gól: Ladányi (80.), ill. Bányai (67.), Sili (70.)

Dunaújváros FC (5.) – Bánk-Dalnoki LA (18.) 3-4 (1-4)

Vezette: Takács Ákos

Dunaújváros FC: Molnár L. – Németh K., Leidl (Hegedűs K.), Szepessy R., Ferenczy - Fehér (Vajda), Perjési, Stampfel, Székely (Katona) – Tóth Á. (Ságodi), Marlen (Klauz). Vezetőedző: Dobos Barna.

Bánk-Dalnoki LA: Zima – Darabont, Petrezselyem, Molnár T., Kócsa – Frey (Szentpéteri), Kiss K., Sápi (Nguyen Vieth), Király – haffner (Fellegi), Hajdu. Vezetőedző: Tábori Ákos

Gól: Székely (16.), Tóth Á. (58.), Katona (86.), ill. Kiss K. (5., 10., 20., 31.)

Már az 5. percben büntetőhöz jutott a Bánk-Dalnoki LA, melyet Kiss Károly értékesített, 0-1. a 10. percben aztán Kiss megduplázta találatai számát, ezúttal fejjel volt eredményes, 0-2. Bár a 16. percben Székely Benedek is belőtt egy büntetőt, de gyorsan érkezett rá a válasz, a 20. perc egy újabb Kiss-gólt hozott, 1-3. Sőt, a 31. percben Kiss már mesternégyest jegyezhetett, egy kontratámadást követően vette be Molnár László kapuját, 1-4. Lassan ébredeztek a vendéglátók, Tóth Ákos az 58. percben átlövésből faragott az álláson, 2-4. A 86. percben pedig Katona Martin zárta le a gólok sorát, 3-4, és ezzel idei ötödik mérkőzését fejezte be a sereghajtó együttes győztesen.

NYUGATI CSOPORT

Mol Fehérvár FC II. (8.) – Puskás Akadémia FC II. (4.) 2-0 (1-0)

Vezette: Drabon Barnabás

Mol Fehérvár FC II.: Gergely - Gyenti, Horváth Á., Lencsés, Sabanov – Hodzic F. (Ambach), Bumba, Horváth B. (Husvéth) - Menyhárt, Tóth T.V. (Cserkuti-Németh), Babos (Csala). Vezetőedző: Imrik László

PAFC II.: Pécsi – Fodor M., Umathum, Kern (Vékony) – Jablonszkij (Szabari), Noel (Kapus), Czár, Makara, Vajda R. – Dusinszki (Demeter), Piscsur (Halászi-Harsányi). Vezetőedző: Nagy Ádám

A 38. születésnapját szombaton ünneplő Imrik Lászlót győzelemmel köszöntötték tanítványai. A 32. percben Menyhárt Zsombor ívelt Tóth Tamás Vid elé, aki a kapusra vezette a labdát, a ziccert még védte Pécsi Ármin, ám a kipattanóra azonban jó ütemben érkezett a rutinos Claudiu-Vasile Bumba, és 11 méterről a kapuba lőtt, 1-0. Majd a 70. percben Gyenti Kristóf ugratta ki Babos Bencét, aki 13 méterről szép gólt lőtt a kifutó Pécsi mellett, 2-0.

Gól: Bumba (32.), Babos B. (70.)

Érthetően nagy az öröm a Vidi II. csapatának öltözőjében, a piros-kékek legyőzték a rivális PAFC II. együttesét. A kép előterében a születésnapos vezetőedző Imrik László

Móri SE (19.) – Zsámbéki SK (20.) 1-2 (1-1)

Vezette: Sipos Katalin

Móri SE: Meszlényi – Jancsó, Sötét, Kovács K., Tar (Tölgyesi) – Végvári (Zsédely), Gosztonyi, Varga B. – Ferencz, (Paulik), Bozai B., Szombati. Vezetőedző: Bozai Attila

Zsámbéki SK: Terjék – György, Sugár (László), Zsuppán, Áprily (Somogyi B.) – Kerék, Barlangi (Mártonfi), Monori, Csabafi (Szakszon) – Harmat (Bíró), Marticsek. Vezetőedző: Szamosszegi Gábor

Gól: Tar (20.), ill. Marticsek (39.), Monori (55.)

Kelen SC (16.) – Bicskei TC (7.)

Vezette: Takács Ákos

Kelen SC: Köcse – Kertai, Vass (Csákány), Simon K., Babinszky (Juhász B.) –Wild, Rónaszéki, Pintér B. – Rétyi, Tímári, Szalai A. Vezetőedző: Bordán Csaba

Bicskei TC: Illés - Gaszner, Lakatos (Marsa), Lapos, Dankó (Gálfi) – Vékony, Hirman, Sipos G., (Dencinger) - Savanya (Varga L.), Sóron, Kovács P. (Varga Sz.). Vezetőedző: Csordás Csaba

A 48. percben Gaszner Roland indította Sóron Tibort, aki a kapuba lőtt, de les miatt nem került jegyzőkönyvbe az esemény. A 70. percben Marsa Levente adta a labdát Savanya Ferencnek, akinek a 20 méteres tekerése alig kerülte el a jobb kapufát. A 85.percben Simon Krisztián tálalt Rétyi Tamás elé, de ő a nagy lehetőséget kihagyta, a rövid sarok mellé lőtt. A nem túl eseménydús mérkőzésen igazságos a pontosztozkodás született.