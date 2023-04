Miután csupán két pont és egyetlen helyezés választotta el egymástól a tabellán a MOL Fehérvár FC-t és az Újpest FC-t, csatájuk "hatpontos" volt. A fehérváriak győzelemre és ezzel együtt előzésre készültek, azonban minden maradt a régiben. A 0-0-s végeredmény egyik csapatnak sem volt igazán jó, a Vidinek különösen nem, mert így maradt a tizedik helyen, s még mindig fenyegeti a kiesés réme.

- Két megközelítése van a mérkőzésnek, egy pozitív és egy negatív, de bennem most inkább a csalódottság dominál, mert a kezdés előtt azt hittem javuló formát mutatunk majd, itthon tartjuk a három pontot - értékelt a találkozót követően a MOL Fehérvár FC vezetőedzője, Bartosz Grzelak. - Az Újpest küzdőszelleme hasonló volt, mint a miénk, és a két csapat hozzáállása rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Egyik csapatnak sem volt nagyon nagy gólhelyzete, a döntetlen talán igazságosnak is mondható. Jobb lett volna nyerni, de a végelszámolásnál az egy pont is sokat érhet. A támadójátékunk nem olt a legkiválóbb, könnyedén elveszítettük a labdákat középen, például az átmeneteknél. Ez a csapat ritmusát is megtöri. Ezen biztosan kell majd dolgoznunk a jövőben. E mellett nem éreztem veszélyesnek a tizenhatoson belüli játékunkat sem, kevesek voltunk. Hogy a már említett pozitívumokról is szót ejtsek: a védekezésünk most is stabil volt, a csapatszellem is rendben van, ezeket meg kell tartanunk a folytatásban is.

Dárdai Palkó emelésébe belepaskolt az Újpest kapusa, Djordje Nikolics

Fotós: Szabó Miklós / Forrás: Nemzeti Sport

Újságírói kérdésre a svéd tréner arra is választ adott, mekkora esélyt lát az Újpest elleni találkozót mankókkal, jobb lábán gipsszel végignéző Schön Szabolcs mielőbbi játékára.

- Schön Szabolcsra jó esetben négy-öt hetes kihagyás vár, de az is lehet, hogy a szezonban már nem lép pályára. Szükségünk van rá, hiszen nagyszerű formában van, ugyanakkor így van lehetőségük másoknak is bizonyítaniuk - vélekedett Grzelak a Ferencváros elleni mérkőzésen megsérült szélsőről.

Bartosz Grzelak három összecsapáson van túl a Vidi edzőjeként. Egy győzelem mellett két döntetlent szerzett eddig a piros-kékekkel, de még mindig hátrafelé kell pislogniuk a fehérváriaknak, közel van a már kieső pozíciót birtokló Honvéd.

- A csapat hozzáállása fantasztikus, s ezért nem szomorkodom az egy pont miatt. Reményt látok a jövőt illetően. Bekapott gól nélkül hoztuk le ezt a meccset, a párharcokban is keményen küzdöttek a játékosok, úgy gondolom, a továbbiakban is elszántan harcol majd a csapat - fogalmazott Bartosz Grzelak.

MOL Fehérvár FC – Újpest FC 0-0 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 4953 néző. Vezette: Pintér Csaba (Tóth II. V., Márkus)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Bese, Csongvai, Stopira, Heister –Pokorny (Christensen, 60.), Flores, Dárdai – L. M. Kastrati (Nego, 81.), Kodro, Katona M. (Makarenko, a szünetben). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Újpest FC: D. Nikolics – L. Kastrati, Hall, Antzoulas, Pauljevic – Boumal (Mack, 64.), Jakobi (Jevtoski, 63.) – Varga Gy. (Ambrose, 63.) , Onovo, Csoboth - Goure. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic

Gól: -

Sárga lap: Kodro (21.), Csongvai (27.) ill. Hall (7.)